La canción de hoy de Herrera: ‘You’re only lonely’ de JD Souther

Empezamos una semana decisiva en la que ‘Herrera en COPE’ nos deleite con una melódica canción del día que habla de la soledad y de quien espera ser consolado: ‘You’re only lonely’ de JD Souther.

“Es la historia de una canción…

JD Souther es un inspirado compositor y cantante californiano, de ese grupo tan amplio de gente que gira en torno a los ‘Eagles’ a los ‘Águilas de California’, un extra ‘Eagles’ podríamos decir o un ‘Eagles’ trabajando por fuera, como rastrillado como Jackson Browne como Linda Ronstadt.

Compuso esta bellísima canción hace unos cuantos años y aún sigue sonando como una pequeña perla de las mañanas.

Cuando el mundo está a punto de caer

Sbre tus hombros pequeños

Cuando te sientas sola y pequeña

Necesitarás a alguien para sostenerte

Puedes llamarme

Cuando solamente estés sola…”

Letra de la canción de ‘You’re only lonely’ de JD Souther

When the world is ready to fall on your little shoulders

And, when you're feeling lonely and small,

You need somebody there to hold you;

You can call out my name

When you're only lonely;

Now, don't you ever be ashamed;

You're only lonely.

When you need somebody around on the nights that try you

I was there when you were a queen

And I'll be the last one there beside you;

So you can call out my name

When you're only lonely;

Now, don't you ever be ashamed;

You're only lonely. (You're only lonely)

(You're only lonely) (You're only lonely)

Ooh, When the world is ready to fall on your little shoulders

And, when you're feeling lonely and small,

You need somebody there to hold you;

So don't you ever be ashamed

When you're only lonely;

You can call out my name

When you're only lonely; (You're only lonely)

When you're only lonely; (You're only lonely)

Ooh, it's no crime,

Darlin', we got lots of time,

Woh, woh, (You're only lonely)

Woh, woh, woh, (You're only lonely)

No there's nothing wrong with you,

Darlin, I get lonely too.

(You're only lonely)(You're only lonely)

So, if you need me, (You're only lonely)

All you've gotta do is call me

Well, you're only lonely

(You're only lonely)(You're only lonely)

Ooh, ooh, (You're only lonely)