La canción de hoy de Herrera: 'Little Bitty Pretty One' de Aaron Neville

Eran los años 50, ¡qué elegancia! Quizás la década más elegante de todo un siglo. Y en aquellos años 50 la música también se correspondía. Un tipo llamado Greystone Harris reinauguró una canción del 57 llamada 'Little Bitty Pretty One', pequeña y muy bonita.

Hicieron versiones hasta los Jackson Five, muchísima gente, pero particularmente me quedo con esta de uno de los vocalistas de los Neville Brothers, Aaron Neville, que así la cantaba hace no demasiado tiempo.

LETRA

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Little bitty pretty one

Come on and talk-a to me

Lovey dovey lovey one

Come sit down on my knee

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah

Tell you a story

Happened long time ago

A-little bitty pretty one

I've been watchin' you grow

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah

Little bitty pretty one

Come on and talk-a to me

Lovey dovey lovey one

Come sit down on my knee

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mm

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah