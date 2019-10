La canción de hoy de Herrera: ‘Felicia’ de Gino Vannelli

Empezamos con la canción del día de Carlos Herrera dedicada a una mujer: ‘Felicia’, del cantante canadiense Gino Vannelli.

“Es la historia de una canción. ¿Ustedes se acuerdan de Gino Vannelli?.

Érase una vez un músico canadiense, elegante, sofisticado, distinto, armónico, íntimo con algo de jazz, un poco de pop, virtuoso… en fin. Bueno ,este prodigio de buen gusto dedicó una canción a una muchacha llamada ‘Felizia’.

Si quieren saber lo que es una canción con clase es esto” dice Herrera.

“Cuando me vaya vas a llorar Felicia”

Letra de la canción ‘Felicia’ de Gino Vannelli

Felicia you're gonna cry when I'm gone

Felicia you're gonna curse your own ways

And now when my life is over

You're gonna cry for me

Felicia I got no control of my soul

But now when my life is over

I'm gonna lie in peace

And now when my life is over

I'm gonna lie in peace