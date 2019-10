La canción de hoy de Herrera: 'Boogie Oogie Oogie' de A Taste Of Honey

¿Cuál fue la edad de oro de la música disco? ¿Entre el 75 y el 79 tal vez? Bueno, un grupo que se había formado en el 71 en Los Ángeles llegó a su culminación cuando, precisamente, la música disco ya languidecía.

Sí, esa edad de oro fue fructífera para muchos, pero es verdad que la gente acabó casi odiando la música disco. Ya partir de 1979 empezaban otras cosas: se llevaba la new wave, la house, el punk, el rap... Incluso se daban fiestas como aquella de Chicago que fue la 'Disco Demolition Ninght', vamos a romper todos los vinilos de música disco que encontremos.

Lo cierto es que un grupito pequeño de dos intérpretes negritas deliciosas llamado 'A taste of honey', el sabor de la miel, triunfaron ya cuando todo languidecía y las luces se apagan con este 'boogie oogie oogie'.

LETRA

If you're thinkin' you're too cool to boogie

Boy oh boy have I got news for you

Everybody here tonight must boogie

Let me tell ya, you are no exception to the rule

Get on up, on the floor

'Cause were gonna boogie oogie oogie

'Till you just can't boogie no more

Ah boogie, boogie no more

You can't boogie no more

Ah boogie, boogie no more

Listen to the music

There's no time to waste let's get the show on the road

Listen to the music and let your body flow

The sooner we break down the longer we got to groove

Listen to the music and let your body move

Now get on up, on the floor

'Cause were gonna boogie oogie oogie

Till you just can't boogie no more

Ah boogie, boogie no more

You can't boogie no more

Ah boogie, boogie no more

Listen to the music

Get down boogie oogie oogie

Get down boogie oogie oogie

Get down boogie oogie oogie

Get down boogie oogie oogie