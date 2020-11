La canción de Herrera: ‘My sweet Lord’ de George Harrison

Celebramos los 50 años de un tema en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘My sweet Lord’ de George Harrison

“Es la historia de una canción…

Corría el año 1970, la ruptura de los Beatles hacía que George Harrison comenzara su andadura en solitario con este tema ‘My sweet Lord’, una canción grabada en los estudios Abbey Road de Londres con acompañantes de lujo como Eric Clapton y el también “ex beatle” Ringo Starr.

Pese a la sombra del plagio el conocido como Beetle tranquilo pudo alargar un poquito más su éxito con un tema que esta semana cumple 50 años

Letra de la canción ‘My sweet Lord’ de George Harrison

My sweet Lord

Mm, my Lord

Mm, my Lord

I really want to see you

Really want to be with you

Really want to see you, Lord

But it takes so long, my Lord

My sweet Lord

Mm, my Lord

Mm, my Lord

I really want to know you

Really want to go with you

Really want to show you, Lord

That it won't take long, my Lord

My sweet Lord

(Hallelujah)

Mm my Lord

(Hallelujah)

My sweet Lord

(Hallelujah)

Really wanna see you

Really wanna see you

Really wanna see you, Lord

Really wanna see you, Lord

But it takes so long, my Lord

My sweet Lord

(Hallelujah)

Mm, my Lord

(Hallelujah)

My my my Lord

(Hallelujah)

I really wanna know you

(Hallelujah)

Really wanna go with you

(Hallelujah)

Really wanna show you, Lord

That it won't take long, my Lord

(Hallelujah)

Mmm

(Hallelujah)

My sweet Lord

(Hallelujah)

My my Lord

(Hallelujah)

Mmm my Lord

(Hare Krishna)

My my my Lord

(Hare Krishna)

Oh my sweet Lord

(Krishna, Krishna)

Oohh

(Hare Hare)

Now I really wanna see you

(Hare Rama)

Really wanna be with you

(Hare Rama)

Really wanna see you, Lord

But it takes so long, my Lord

(Hallelujah)

Mmmm my Lord

(Hallelujah)

My my my Lord

(Hare Krishna)

My sweet Lord

(Hare Krishna)

My sweet Lord

(Krishna, Krishna)

My Lord

(Hare Hare)

Mmmm

(Gurur Brahma)

Mmmm

(Gurur Vishnu)

Mmmm

(Gurur Devo)

Mmmm

(Maheshwara)

My sweet Lord

(Gurur Sakshaat)

My sweet Lord

(Parabrahma)

My, my my Lord

(Tasmayi Shree)

My, my my my Lord

(Guruve Namah)

My sweet Lord

(Hare Rama)

(Hare Krishna)

My sweet Lord

(Hare Krishna)

My sweet Lord

(Krishna Krishna)

