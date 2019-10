La canción del día de Herrera: 'What a wonderful world' de Barry Manilow y Louis Armstrong

Una canción que fue compuesta en los años 60, quizá como una suerte de antídoto al clima de aquella década en Estados Unidos: contracultura, Vietnam y otras cosas más. Y alguien dijo: por qué no componer algo que lo cante una voz recia y hable de los árboles y de las flores y de lo feliz que es amanecer todos los días.

Y así se hizo esta especie de himno a la felicidad llamado 'What a wonderful world' que cantó Louis Armstrong, pero hace poco el amigo Barry Manilow en un disco de duetos con sus héroes, con aquellos artistas ya desaparecidos a los que rescató del archivo y juntó su voz, creó una versión especial que es particularmente deliciosa para una mañana de otoño.

LETRA

I see trees of green, red roses too

I see them bloom for me and you

And I think to myself what a wonderful world

I see skies of blue and clouds of white

The bright blessed day, the dark sacred night

And I think to myself what a wonderful world

The colors of the rainbow so pretty in the sky

Are also on the faces of people going by

I see friends shaking hands saying how do you do

They're really saying I love you

I hear babies crying, I watch them grow

They'll learn much more than I'll never know

And I think to myself what a wonderful world

Yes I think to myself what a wonderful world