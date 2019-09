La canción del día de Herrera: La versión rockera de "Just A Gigolo" creada por David Lee Roth

"I Ain't Got Nobody" ("No tengo a nadie") fue una canción que en su día grabaron Bing Crosby, Louis Armstrong o el inolvidable Louis Prima. Es una canción para todos los días. Es una vieja canción de origen austriaco y que fue adaptada para que la cantara el más grande, Bing Crosby, el que prácticamente lo cantó todo. Louis Prisma, aquel trompetista italiano, le añadió una segunda parte.

David Lee Roth, vocalista de rock de la banda "Van Halen", que les alquilaba los equipos de sonido y que al final lo incluyeron en la banda para ahorrarse el alquiler, un buen día decidió grabarla su manera.

David Lee Roth no sería, sin duda, el yerno ideal. Su aspecto no era el que las familias de bien quisieran para sus hijas casaderas. Pero no me negarán que sí fue capaz de coger una vieja canción y hacer con ella una cosa tan magnífica.

Todos los días, la historia de una canción con Herrera. Para que los espíritus se acomoden a esa hora de madrugones.

LETRA

I'm just a gigolo and ev'rywhere I go

People know the bar I'm playing

Pay for every dance selling each romance

Ooh, I could say

There would come a day

When news will pass away

What could they say about me

When the end comes I know

There were just the gigolos

Right, 'cause I'm without me

I'm just a gigolo everywhere I go

People know the part it's playing

Pay for every dance selling each romance

Ooh, I could say

There would come a day

When news will pass away

What could they say about me

When the end comes I know

There were just the gigolos

Right, 'cause I'm without me

'Cause I ain't got nobody

Nobody cares for me, nobody

Nobody cares for me

I'm so sad and lonely

Sad and lonely, sad and lonely

Won't some sweet mama come

And take a chance with me

'Cause I ain't so bad

Sad and lonesome all of the time

Even on the beat, on the, on the beat

I ain't got nobody

Nobody cares for me, nobody, nobody

I, I, I, ain't got nobody

Nobody, nobody cares for me

Nobody, nobody

I'm so sad and lonely, sad and lonely

Won't some sweet mama come

And take a chance with me

'Cause I ain't so bad

Really want that soul

Little loving soul all of the time

Even on the beat, cherry, cherry on the beat

Need a long tall darling, mama

Feeling sick, got nobody

No, nobody, nobody

Nobody, nobody, no one, no one

Loopey loop, darling, darling

Getting serious, got to see the walls

Over there, nobody, got no one, nobody

Nobody, nobody, nobody

Nobody, nobody cares for me