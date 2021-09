La canción del día de Herrera: "Oh Lori" de los Alessi Brothers

Me gustaria quedarme enamorado de ti

I'd like to stay in love with you



Todo el verano y despues del otoño

All summer and after fall



Te mantendré caliente durante el invierno

I'll keep you warm through the winter



Porque he notado una cosa

Because I've noticed one thing



Esta no es una aventura de verano

This ain't no summer fling

Me gustaría andar en bicicleta contigo

I'd like to ride my bicycle with you



En el manillar

On the handlebars



Te reirías y huirías

You'd laugh and run away



Y te perseguiría por el prado

And I'd chase you through the meadow



Sin ti me moriria

Without you I'd die



Nunca digas adiós

Et's never say good-bye

Oh, Lori

Oh, Lori



Traes la primavera, el verano, el otoño

You bring the spring, the summer, fall



Ooo e invierno

Ooo and winter



Por la temporada

By the season



Oh, Lori (oh, Lori)

Oh, Lori (oh, Lori)



Me haces sentir como si hubiera nacido de nuevo

You make me feel as though I've been born again



Orn de nuevo

Orn again