La canción del día de Herrera: 'Line 'Em Up' de James Taylor

En la cancio del día de "Herrera en COPE" , Carlos ha decidido poner para una mañana de jueves, vísperas del Día del Padre, a James Taylor y 'Line 'Em Up' una canción que cuenta la historia del día que Richard Nixon dejó la Casa Blanca. La letra de esta bella composición recrea el momento en el que Nixon se despide uno a uno de sus colaboradores.

Letra de la canción: LINNE 'EM UP

Recuerdo a Richard Nixon en el 74

I remember Richard Nixon back in '74

Y la escena final en la puerta de la Casa Blanca

And the final scene at the White House door

Y el personal hizo fila para despedirse,

And the staff lined up to say good-bye,

Una pequeña lágrima en su ojo furtivo,

Tiny tear in his shifty little eye,

Dijo, "nadie me conoce, nadie me entiende.

He said, "nobody knows me, nobody understands.

Estas pequeñas personas fueron buenas conmigo

These little people were good to me,

Oh, voy a estrechar algunas manos ".

Oh I'm gonna shake some hands."

Alguien los alinee, los alinee a todos

Somebody line 'em up, line 'em all up,

Alinéelos, alinéelos todos.

Line 'em up, line 'em all up.

Alguien los alinee, los alinee a todos

Somebody line 'em up, line 'em all up,

Alinéelos, alinéelos todos.

Line 'em up, line 'em all up.

En ese momento mi corazón estaba roto

At that time my heart was all broke,

Parecía cenizas y olía a humo

I looked like ashes and smelled like smoke

Y me aparté de mi amada especie,

And I turned away from my loving kind,

Intenta dejar mi cuerpo y vivir en mi mente

Try to leave my body and live in my mind

Pero es demasiada emoción

But it's much too much emotion

Para sostenerlo en tu mano.

To hold it in your hand.

Tienen olas en el océano

They've got waves out on the ocean,

Van a desgastar la tierra

They're gonna wear away the land,

Alguien los alinee, los alinee a todos

Somebody line 'em up, line 'em all up,

Alinéelos, alinéelos todos.

Line 'em up, line 'em all up.

Quiero que los alinees, los alinees a todos

Want you to line 'em up, line 'em all up,

Alinéelos, alinéelos todos.

Line 'em up, line 'em all up.

Oh, he visto maíz en Kansas y he visto

Oh, I've seen corn in Kansas and I've seen

Vallas de piquete y ciertos bailes de vaqueros.

Picket fences and certain cowboy dances.

Me he alineado para los espectáculos, me han colocado de forma segura en filas, seguro que sé cómo va.

I've gone lining up for shows, I've been safely Placed in rows, sure I know how it goes.

Otro día pasa, pequeña máquina del tiempo

Another day goes by, little time machine,

Estoy rastrillando mi cerebro sobre lo que podría significar

I'm raking my brain over what it might mean

Solo para reclamar el tiempo y alejarse

Just to claim the time and to turn away,

Para hacer hoy hoy.

To make today today.

¿Quién te espera, viejo sapo cansado y solitario?

Who waits for you, lonely tired old toad?

Es tu vida expuesta antes de que te guste

It's your life laid out before you like

La línea blanca rota

The broken white line

Por el centro de la carretera.

Down the center of the road.

Alinearlos, alinearlos a todos, alinearlos,

Line 'em up line 'em all up, line 'em up,

Alinéalos todos.

Line 'em all up.

Alinearlos, alinearlos a todos, alinearlos,

Line 'em up, line 'em all up, line 'em up,

Alinéalos todos.

Line 'em all up.

Sí, gran aterrizaje en la luna, la gente está de pie

Yeah, big moon landing, people are standing up,

Sonrisas para los seres queridos

Smiles for the loved ones,

Siguen caminando por los pasillos.

They go walking on down the aisles.

Cada uno vuelve a comprometerse a caminar hacia el sol,

Each re-engages stepping into the sun,

Los veo pasar como páginas una a una,

I watch them turn like pages one by one by one,

Quiero que los alinees, los alinees a todos

Want you to line 'em up, line 'em all up,

Alinéelos, alinéelos todos.

Line 'em up, line 'em all up.

Alinearlos, alinearlos a todos, alinearlos,

Line 'em up, line 'em all up, line 'em up,

Alinéalos todos.

Line 'em all up.