La canción del día de Herrera: ‘Soy una feria ‘de Gracia Montes

Empezamos una nueva semana en Estado de Alarma con el buen ritmo de una rumba flamenca en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Soy una feria’ de Gracia Montes.

“Es la historia de una canción…

Allá por 1974 Rafael de León y Juan Solano, pareja inmarcesible, compuso para Gracia Montes una canción que hablaba de la alegría de las personas, ser una feria. en ese duelo de amargo desconsuelo que es la vida.

Los arreglos del impagable maestro García Segura hicieron al resto y Gracia Montes ¡qué decir!, su voz

Rumba de buena mañana, Gracia Montes, cristal de bohemia.

Letra de la canción ‘Soy una feria’ de Gracia Montes

En un duelo de amargos desamores

Estamos enfrentados vida mia

Tus armas son las dudas y los celos

Las mias la franqueza y la alegria

Me estas constantemente avasallando

No cantes, no terias ponte seria

Y siempre terminamos tarifando

Pues yo quieras o no soy una feria

Soy una feria, soy una feria, soy una feria

Si quieres que te diga que yo te quiero

Alegrame la vida compañero

Dejate de penas y miserias

Olvidate de negros sin sabores

Y viste tu bandera de colores

Si quieres que te diga que yo te quiero

Alegrame la vida compañero

Dejate de penas y miserias

Olvidate de negros sin sabores

Y viste tu bandera de colores