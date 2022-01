La canción del día de Herrera: "Perfidia" en la voz de Julie London

Mujer,

Si puedes tu con dios hablar,

Pregúntale si yo alguna vez

Te he dejado de adorar;

Y al mar,

Espejo de mi corazón,

Las veces que me ha visto llorar

La perfidia de tú amor...

Te he buscado donde quiera que yo voy,

Y no te puedo hallar,

Para que quiero otros besos

Si tus labios no me quieren ya besar.

Y tú,

Quien sabe por donde andarás

Quien sabe que aventuras tendrás

Que lejos estas de mí...!

Quiero q vivas solo para mi

Y q tú vayas por donde yo voy

Para q mi alma sea no más de ti

Bésame con frenesí

Dame la luz q tiene tu mirar

Y la ansiedad q entre tus labios ví

Esa locura de vivir y amar

Es más q amor, frenesí

Hay! en el beso q te dí

Alma, piedad, corazón

Dime q sabes tu sentir, lo mismo q siento yo

Quiero q vivas solo para mi

Y q tú vayas por donde yo voy

Para q mi alma sea no más de ti

Bésame con frenesí

La ultima noche que pasé contigo,

Quisiera olvidarla pero no he podido

La ultima noche que pasé contigo

Hoy quiero olvidarla por mi bien

La última noche que pasé contigo,

La llevo guardada como un fiel testigo

De aquellos momentos en que fuiste mía

Y hoy quiero borrarla de mi ser.

¿Porque te fuiste aquella noche?

¿Porque te fuiste sin regresar?

Y me dejaste aquella noche

Con el recuerdo de tu traición