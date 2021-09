La canción del día de Herrera: "Compuesto y sin novia" de Miguel de Molina

Miguel de Molina, artista rompedor como pocos, tenía una singular puesta en escena y cómo interpretaba este "Compuesto y sin novia", algo que no tuvo nunca.









Letra de "Compuesto y sin novia" de Miguel de Molina

¡Ay! Tuve una novia modista

y un mal amigo me la quitó,

y tuvieron tres churumbeles

con la cabeza como un farol

y el guardia de los padrones

dijo "¡qué espanto! ¡Qué atrocidá!

Cabeza de esta familia,

¡qué muchas de ellas!

¿ Quién lo sera?



Con la modista

sin mí él Casao

y del quebraero de tres cabezas

¡yo me lo librao!



"¿Y por que no Te casas niño?"

Dicen por Los Callejones.

yo estoy Compuesto y sin novia,

PORQUE TENGO MIS Razones ...

Esposa, suegra y cuñao,

diez niños, y uno de cría

que la feria, que la gripe,

que tu mare, que la mía ...

Son muchas complicaciones;

Soltero pa 'toa la vía ...



Ahí me encuentro yo al matrimonio

tos los domingos en el café,

con las caras' e avinagraos

porque se aburren como un cipré.

Los niños rompen las tazas

y con la fuerza de un albañí,

le meten a pare y mare

la cucharilla por la narí.



Con la modista

no me he casao

y del tormento de la cuchara

¡yo me he salvao!



"¿Y por qué no te casas niño?"

dicen por los callejones.

Yo estoy compuesto y sin novia,

porque tengo mis razones ...

Esposa, suegra y cuñao,

diez niños, y uno de cría

que la feria, que la gripe,

que tu mamá, que la mía ...

Son muchas complicaciones, hombre.

¡Que a mí no me trinca nadie!

¿De dónde voy a atracar yo?



¡Que no me caso, vamos!

¿Les parece poco la muestra?



La casa de mis amigos

es un pellizco de habitación

y por eso duermen de noche

las tres cabezas en el balcón.

La casa se bambolea

con aquel peso

fenomenal y pitan las chimeneas

como los barcos por altamar.



Con la modista

no me he casao

y del terremoto de San Francisco

¡yo me he salvao!



"¿Y por qué no te casas niño?"

dicen por los callejones.

Yo estoy compuesto y sin novia,

porque tengo mis razones ...

Esposa, suegra y cuñao,

diez niños, y uno de cría

que la feria, que la gripe,

que tu mamá, que la mía ...

¡Qué monada! ¿Verdad?



¡Soltero pa 'toa la vida!