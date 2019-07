Informe Negre: así funciona el narcotráfico en España según 'la reina de la coca'

“Hoy he querido dedicar mi informe a una mujer burgalesa que durante años ha sabido imponerse en un negocio dominado por hombres como es el narcotráfico en España. He podido hablar con ella para conocer los entresijos de cómo funciona el mundo de la droga por dentro y la verdad es que es para echarse a temblar.

1) ¿Y de quién estamos hablando?

Pues de Ana María Cameno, conocida popularmente como la ‘reina de la coca’, una mujer criada en una familia del Opus Dei y educada en un colegio de monjas a quien la Audiencia Nacional le juzgará el próximo mes de enero por haber sido presuntamente una de las grandes del narcotráfico español. En la última operación en la que fue detenida los agentes incautaron 100 kilos de coca y la Policía le ha situado detrás del proyecto de laboratorio de droga más grande de Europa. Ha estado seis años en prisión preventiva con tratamiento de yihadista y ahora la Fiscalía le pide 25 años de cárcel.

2) ¿Por qué ha decidido romper su silencio ahora?

Pues es una pregunta pertinente porque mi compañero de El Mundo, Miguel Toral, y yo llevábamos varios meses intentando convencerla para ello. Ganándonos su confianza porque es cierto que al tener un juicio en enero pendiente pues cualquier palabra podría empeorar su situación. Y un buen día nos llamó y nos dijo que su Dios Changó había autorizado la entrevista con nosotros en El MUNDO. Ella hizo un rito santero para pedirle autorización. Nos pusimos manos a la obra y la única condición que nos puso es que no habláramos de su familia. Nos lanzó de hecho un advertencia si incumplíamos esta condición.

3) ¿Y cuál fue esa advertencia?

Que si la incumplíamos nos echaría un hechizo negativo como a un conocido presentador de televisión el cual perdió en poco tiempo a su padre y le retiraron su programa de la parrilla.

4) ¿Ella está tranquila de cara al juicio que le espera?

Pues sorprendentemente sí porque dice que no hay pruebas contra ella y que las grabaciones que usaron para detenerla han sido anuladas por la Audiencia Nacional. Ella dice que su causa es todo una operación de marketing de la Policía que ha querido crear un personaje en torno a ella para no hablar de otras mafias extranjeras que, según dice, operan en España con el beneplácito de policías corruptos. Ella dice que la han usado para hacer una especie de remake patrio de La Reina del Sur aprovechando que tiene un físico explosivo y llama bastante la atención.

5) ¿Por que cómo comenzó esta mujer en el mundo de las drogas?

Pues empezó muy joven, con apenas 14 años. Ella era una DJ que se hacía llamar Anita Dinamita y pinchaba trance en algunos bares de copas de Burgos. Se enamoró un chico que le introdujo en los bajos fondos y allí le ofrecerían vender pastillas. A ella como le hacía falta dinero para seguir aumentando su colección de discos pues lo vio un negocio fácil. Vio que podía ganar dinero más rápido que pinchando para comprarse sus cosas y usaba su Harley Davidson para vender pastillas. Porque ella no quería depender de su familia ni de un narco que le comprase sus bolsos.

6) ¿Y cómo consiguió reinar esta mujer en un mundo de hombres?

Pues aplicando la inteligencia que os caracteriza a todas las mujeres. Ella lo que viene a decir que en el mundo del narcotráfico muchos intentan hacer las cosas para demostrar quien los tiene más grandes y que ella trataba de pensar con la cabeza y que por eso le fue bien. Dibuja el mundo del narcotráfico como un ecosistema donde las mujeres de narcos son maltratadas y donde impera el machismo.

7) Ella tiene varios tatuajes en el cuerpo y uno en el antebrazo que pone omertá. ¿Qué significa?

Pues significa silencio porque es cierto que esta mujer no ha traicionado a ninguno de los que fueron sus colaboradores. Sí le cabrea haber salido de la cárcel y ver que el 80 por ciento de los narcotraficantes se han convertido en confidentes de la Policía Nacional. Ella dice que es la Policía la que tiene controlado el negocio del narcotráfico permitiendo operar a sus confidentes y a otras mafias extranjeras que están detrás de la oleada de ajustes de cuentas que se ha registrado en la Costa del Sol. Ella lo que viene a decir es que el negocio de las drogas es un negocio consentido por el Estado y por la Policía porque también se benefician de él. Asegura que su causa judicial es un complot montado para que policías y jueces se repartan sus pertenencias y pone como ejemplo que de los 17 relojes que los agentes se incautaron en su domicilio solo figura uno en el sumario o que el que fuera miembro de los Miami tenía una colección de coches valorada en 80 millones de euros y que subastada por 2 y medio. Pero ella se niega a poner nombres y apellidos para ser fiel a su tatuaje de omertá.

Ahora esta mujer, que se gastaba todo lo que ganaba en las tiendas más caras y en operaciones de cirugía estética, si sale absuelta quiere dedicarse a dar charlas a jóvenes que quieren emular sus pasos en el narcotráfico.

8) ¿Te ha contado quién maneja ahora el narcotráfico en España?

Pues lo que me ha contado es que ahora no hay grandes narcos españoles que muevan importantes cantidades de drogas como antaño. Dice que la Policía les ha cortado las alas y que les meten en pequeñas causas judiciales para tenerlos amarrados y convertirlos en sus confidentes. A cambio de que les den un aporte diario, les permiten operar a baja escala. Tampoco en Colombia se fían de estos narcos españoles que, a juicio de Cameno, se han convertido en chivatos. Con quien no se mete la policía, según su juicio, son con empresarios de renombre que han visto en las drogas un negocio con un importante margen de rentabilidad y con las mafias extranjeras que controlan el negocio ahora con la inestimable ayuda de policías y guardias civiles corruptos. Y parece que no miente puesto que la semana pasada el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Algeciras y responsable de la lucha contra el narcotráfico en la zona fue detenido por su presunta colaboración con bandas de narcotraficantes.

9) ¿De qué se le acusa concretamente?

Pues la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que llevaba investigándolo desde marzo, le acusa de revelación de secretos, de omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación. Es decir, de usar su cargo para facilitarle información sobre posibles operaciones contra los narcos Se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Este capitán coincidió trabajando en el puerto de Algeciras en 2013 con un inspector jefe de la Policía Nacional y un agente de Aduanas que fueron arrestados hace unos meses en una operación en la que fueron intervenidas cinco toneladas de coca. Según el testimonio de varios narcos, es habitual que en puertos como Algeciras se organicen grupos de guardias civiles, policías, estibadores y aduanas que cobran en torno a un 30% del precio del alijo a los narcos por dejarlo entrar. Los delincuentes tienen que comprar al turno entero. El guardia civil ahora detenido tenían relación también con dos conocidos narcos de la zona como el Messi del hachís, que se encuentra fugado de la Justicia, y Emilio el Moro ahora en la cárcel. Se están investigando sus movimientos bancarios y su patrimonio para ver si ha incrementado gracias a su presunta colaboración con los malos a los que debía de perseguir. En su casa se encontraron 30.000 euros en efectivo.

Hay mucho malestar en el cuerpo del Instituto Armado porque ten en cuenta que hay agentes que han perdido la vida persiguiendo a estos delincuentes a los que él presuntamente habría ayudado.

Pues desgraciadamente no es un hecho excepcional .Sólo en el último año han sido detenidos en el Campo de Gibraltar 15 guardias civiles por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y con el contrabando de tabaco. Le preguntamos por este asunto al portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles.

Le pregunté si se podría arreglar esta situación subiendo los sueldos precarios que tienen.

La detención de estos garbanzos negros que ayudan a los narcos debe de ser una prioridad y no empañar la imagen de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estados que se juegan la vida por evitar que entren en España sustancias estupefacientes que rompen familias y atentan gravemente contra la salud de las personas.