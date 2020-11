La música como en casa

Hoy en HISTORIAS DE LA MÚSICA (Mar Amate. Alberto Herrera y Fernando Salaverri) traemos canciones que hablan del HOGAR, de la CASA donde vivimos, que en estos últimos meses, se han convertido, más que nunca, en protagonistas de nuestras vidas. Canciones de todo pelaje, de todos los ritmos y géneros que hablan de la CASA, del HOGAR. Éxitos como: COME ON – A MY HOUSE (VEN A MI CASA) de ROSEMARY CLOONEY (1951); OUR HOUSE (NUESTRA CASA) de MADNESS de 1982; A HOUSE IS NOT A HOME (Una casa no es un hogar) de BROOK BENTON (1964); BURNING DOWN THE HOUSE (QUEMANDO LA CASA) de TOM JONES & THE CARDIGANS (1999); OUR HOUSE (NUESTRA CASA) de CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG (1970) y LA CASA NO ES IGUAL de MELENDI (2016)