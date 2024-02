Carlos Herrera habla claro sobre los disfraces de los niños en el Carnaval en Torrevieja: "Mamarrachos"

María José Navarro, en su 'Fruta Pelada', comenta con Carlos Herrera aquellas noticias y sucesos que hacen ruido en redes sociales. En un momento dado de la sección, Carlos Herrera ha hablado claro sobre la polémica que se ha producido con el carnaval de Torrevieja (Alicante). Las instantáneas de niños desfilando ataviados con prendas de lencería han dado mucho de qué hablar. No te pierdas lo que ha dicho el comunicador al respecto.

En concreto, la comparsa 'Osadía' presentó una performance titulada "Prometer hasta meter". Esta actuación, como decíamos anteriormente, incluía a niños con prendas de lencería, tacones altos y pezoneras. El año pasado, esta misma comparsa vistió a los niños de monjas.

Herrera ha asegurado que, además, "no les digas nada porque si no... vaya mamarrachos. Todos los carnavales están llenos de mamarrachos".

El debate sobre lo ocurrido en el carnaval de Torrevieja se ha extendido a las redes sociales. Y los comentarios son muy contundentes.

"Esto es todo lo que está mal en la humanidad. ¿Qué carajo hacen las autoridades?", "Sexualizar niñas en un desfile del Carnaval de Torrevieja, es progreso. Y serás feliz", "Lo ocurrido ha generado polémica e indignación en varias zonas del país", o "El ayuntamiento se excusa diciendo que ellos no saben nada "hasta que el desfile empieza", como si no hubiesen estado en capacidad de detenerlos", son algunos de los mensajes que denuncian las imágenes que se han hecho virales a través de redes sociales y que, incluso, son comentadas fuera de nuestras fronteras.

El naturalista Frank Cuesta también ha querido denunciar lo ocurrido, diciendo a través de su perfil en X, anteriormente Twitter, que "hay que limpiar TODA la casta política y empezar de cero. ¿Qué es lo próximo? ¿Bajar el consentimiento sexual a los 12 años? Tiempo al tiempo. Este vídeo está corriendo por los noticiarios de todo el mundo...viva España, o lo que queda de ella".

Lo que está claro es que la polémica está servida y, como tal, hemos abordado esta noticia en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

¿Cuál es la opinión de Carlos Herrera sobre el controvertido cartel de la Semana Santa de Sevilla?

El comunicador, en los micrófonos de 'Herrera en COPE', habla sobre todas aquellas noticias que dan mucho de qué hablar. Como sucede con el Carnaval de Torrevieja, Herrera también quiso pronunciarse sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla, que fue también muy comentado en redes sociales y también en medios.

En concreto, el comunicador incidía en que, como obra de arte, "me parece muy estimable. Conozco a Salustiano de su obra de hace tiempo".

No obstante, Herrera creía que era inadecuado porque "no anuncia lo que viene a anunciar. Por lo demás, como toda la obra de Salustiano, no me importaría tener una obra suya en casa".





En todo este debate sobre esta cuestión intervino también Ábalos, exministro de Sánchez. Aseguró que "las polémicas nos encantan, que haya sobre lo que sea. Yo no sé si la gente se aburre demasiado. La cosa parece clara, son las propias cofradías, es gente que entiende la Semana Santa. A mí me da la sensación de que hay gente que no soporta la belleza".

Aprovechando las palabras del exministro, prosiguió Herrera su reflexión sobre este cartel y toda la polémica que se ha generado en los últimos días.

Aseguró en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que "hay algún Cristo que efectivamente son más andróginos que el de la pintura. Pero yo lo que vengo a decir es que esta pintura, estimable en sí misma, es inadecuada para lo que viene a anunciar. Y luego ya se monta el espectáculo y la controversia. Sin más, que le vamos a hacer. Dicho queda".