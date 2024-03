Conoce lo último que se comenta sobre el caso Kate Middleton: ¿es realmente ella la de las fotos?

En concreto, la colaboradora de 'Herrera en COPE' ha explicado que "la opinión mayoritaria es que no es ella, y que no es él. Se ha analizado incluso la altura de ambos para concluir que es imposible que fueran ellos y que el rostro de ella no es el de ella". Pero es que hay más, dicen que "en las cabañas de la granja hay motivos navideños. Es decir, que eran antiguas".

Así que el periódico 'The Sun', que ha pagado 200.000 libras por las fotografías, trata de demostrar que son ciertas. Y lo hace mandando a reporteros a peinar la zona. El reportero que estaba en la granja pudo confirmar que las casetas que aparecen en las imágenes son así y que están dispuestas como en las instantáneas y que los motivos navideños siguen ahí.