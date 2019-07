El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona ve una pérdida de tiempo responder en castellano

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, el empresario independentista Joan Canadell, quiere dejar de responder en castellano a las preguntas de los periodistas. Así lo ha dicho el propio empresario este lunes aduciendo que sus declaraciones se pueden traducir directamente del catalán utilizando los subtítulos en televisión. "Hoy todavía hablaré en castellano, pero puede que sea la última vez. Me lo tengo que pensar. ¿Es que no tienen traductores?", ha espetado el presidente de la Cámara cuando se le ha pedido que contestara en castellano una pregunta ya realizada antes en catalán. "No es nada contra el castellano, pero nos hace perder tiempo con cosas que no hacen falta", ha justificado.

En "El paseíllo del Tron" de este martes, Expósito no ha pasado por alto estas declaraciones. "Si tuviéramos dinero para invertir en una empresa en Barcelona, mira lo que nos íbamos a encontrar como presidente de nuestra Cámara de Comercio. La provocación, la tontería y el paletismo", ha señalado el director de "La Linterna".

Carmelo Encinas, tertuliano de 'Herrera en COPE' ha tratado como una "patología" la obsesión del independentismo por la lengua. "Las obsesiones suelen derivar en patologías. Y el independentismo con respecto a la lengua tienen una patología enfermiza, que les lleva a la estupidez y al ridículo. La represión totalitaria del castellano les va a salir cara", ha vaticinado.