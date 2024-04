Ángel Expósito, sobre Puigdemont: "Me repatea seguir pagándole la coña a este golpista endiosado y lunático"

Este martes, el expresidente catalán Carles Puigdemont concedió una entrevista a RAC1, donde dejó una serie de titulares que marcaron la actualidad del día. Y el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, también quiso opinar sobre ella. Lo ha hecho este miércoles en 'El Paseíllo del Tron', junto a Carlos Herrera.

"A vueltas con el pesado de Carles Puigdemont. Mira que es plasta. Uno de los tíos con más caradura que conoceremos en nuestra vida. La última, lo dijo ayer en RAC1, es que si no vuelve a ser 'molt honorable', se la aspira. Con un par. Que no se mezcla con la chusma", ha reprochado de primeras Expósito.

Así las cosas, el periodista ha apuntado que "lo de España, y la amnistía, y el procés, lo del carajal del Gobierno con la justicia no tiene remedio" y considera que "haría bien la Unión Europea en hacérselo mirar".

De hecho, ha recogido unas declaraciones que hizo Puigdemont, en las que aseguraba que se había podido mover con total libertad "por el espacio Schengen gracias a la tarjeta de residencia belga y a la tarjeta que me acredita como diputado del Parlamento Europeo". No obstante, agregó Puigdemont, el carnet de conducir fue distinto: "Me tuve que volver a examinar desde cero en Bélgica, pero no pasa nada. El teórico, 30 horas de práctica y un test de percepción de riesgos en francés. A la primera. Fue muy curioso porque lo hice con coche de autoescuela que tenía marchas. Ahora todos estamos acostumbrados a los coches automáticos, pero tenía marchas, con profesor de autoescuela al lado y haciendo los itinerarios que tocan", dijo el expresidente catalán.

Una serie de declaraciones contra las que ha estallado Ángel Expósito: "Qué gracioso, ¿verdad?", ha ironizado. Asimismo, ha apuntado que sigue sin entender "la vergüenza de tener un golpista de un Estado miembro importante como lo era España dando tumbos por Europa to' pancho, sinceramente". Todo ello, ha agregado, "con dietas gracias a nuestros impuestos, haciendo bromitas, riéndose en nuestra cara".

Expósito, además, se ha preguntado: "¿Te imaginas esta humillante escena con un golpista francés, alemán o italiano, huido y refugiado en España sin que pasara nada? Sería sencillamente inconcebible. Lo siento, me repatea seguir pagándole la coña a este golpista endiosado y lunático. Se cree una mezcla entre Napoleón, Kennedy y hasta el faraón Ramsés II".

En último lugar, el director de 'La Linterna' ha asegurado que "no soporto pagarle la fiesta y que encima haya que reírle las gracias. Y no te digo y no te cuento que el Gobierno, mi Gobierno, nos humille hasta la náusea".