Expósito recalca el mensaje de Ana Rosa Quintana ante el cáncer: "Nunca pierdas a tus amigas"

Ángel Expósito ha recordado en 'El Paseíllo de El Tron' la conversación que mantuvo anoche en La Linterna con Ana Rosa Quintana en el día de su regreso a la televisión tras superar un cáncer de mama.

La periodista y presentadora de Telecinco ha estado apartada de la actividad laboral casi un año. Un año en el que ha estado arropada por su familia, por "Juan que no se ha separado de ella" recuerda Expósito y en el que sobre todo, como destaca la propia Ana Rosa ha estado apoyada por sus amigos, sus amigas "nunca pierdas a las amigas" subrayó.

“Yo he tenido la suerte de tener un entorno familiar que me ha protegido, que me ha cuidado, que me ha querido, que mi marido ha venido cada día conmigo a cada tratamiento, que mis hijos han estado pendientes de mí”. En contraposición, pone en valor a las mujeres que se enfrentar al cáncer de mama solas: “Pero es que hay mujeres que van en metro a la quimio, que vuelven a su casa y tienen dos niños pequeños, que no llegan a fin de mes o no tienen una pareja que las cuide. Es tan importante sentirte a salvo y segura. Por favor, nunca perdáis a vuestras amigas, cuidadlas, que son para toda la vida”, concluye.

Destaca El Tron la frase que le dijo la comunicadora sobre el futuro: "Ya no hago planes, vivo el día a día, pero, al final, es que somos obreros del micrófono".





“¿Retos profesionales? No sé, los que me pongan por delante, pero yo tenía que volver y devolverle a mi equipo el cariño”. Y es que insiste la periodista en que ya no vive haciendo planes. “Después no sé lo que haré, no sé cuánto tiempo estaré, ya no hago planes, vivo el día a día e intento disfrutar al máximo, al final somos unos obreros de micrófonos, somos felices haciendo lo que hacemos”.