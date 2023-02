Expósito, ante el acoso que viven muchos adolescentes: "¿Qué estamos haciendo tan sumamente mal?"

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE es el acoso infantil, ¿qué está pasando Tron?:

La pregunta es: ¿qué estamos haciendo tan sumamente mal? Mira, tres historias de días atrás. Un chaval de 15 años se tira desde un cuarto piso ante las burlas que sufría en el cole. Tiene brazos, piernas, costillas rotas, dos vértebras... El chico sufre un grado de autismo. Todo pasó en Tarragona.

Ayer mismo, en Burgos, la Policía detiene a dos chicas de un instituto como autoras de una agresión a otra chica de clase en los aseos, La llevaron allí, la agredieron y lo grabaron en vídeo y lo colgaron en redes.

El suceso atroz de las dos hermanas gemelas de Sallent de Llobregat, una murió porque se tiraron las dos juntas. Una dice que se sentía chico, quería que la llamaran Iván, otros dicen que fue por el idioma, venían de Argentina y no hablaban catalán.

Mira, Ismael sufrió acoso durante la adolescencia. Llegó nuevo a un cole, se lo hicieron pasar canutas, le insultaban, le perseguían a casa, tenía pánico, literal, a que acabaran las clases y a salir del colegio. Incluso llegó a pensar en quitarse la vida. "Muchos insultos, te comen la autoestima, a tal punto en el que sientes que no vales nada ni siquiera para tus seres queridos a los que sientes que tampoco les importas. Entonces, llegué a un punto en el que pensé que no aguantaba más y pensé en quitarme la vida, empecé a escribir una carta que no llegué a terminar por miedo", cuenta Ismael en La Linterna de COPE. Ismael lo superó.

Le hemos preguntado qué está pasando a Silvia Álaba que es psicóloga infantil, "es muy importante saber que hay un porcentaje importante de chicos y chicas que han sido víctimas y llega un momento que pasan a ser los agresores. Por eso es tan importante ayudar a las víctimas por el impacto que tiene en su salud mental, pero también porque no podemos permitir que ahora sean ellos quienes agredan haciendo daño a sus compañeros".

¿Te imagina el sufrimiento de esos adolescentes, de esas niñas, de ese chaval para llegar a algo así? Esta noche en La Linterna vamos a intentar ahondar en este drama social en el Tema del día.