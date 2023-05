Expósito plantea una posibilidad que va cobrando cuerpo: ¿Te imaginas a Otegi, lehendakari?

La clave de Ángel Expósito de este miércoles en 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE es una posibilidad que va tomando cuerpo: Otegui, lehendakari.

Ojito con esto porque va tomando cuerpo y cuidadito ¡eh! Mira conviene recordar esto de Pedro Sánchez en aquella entrevista en la televisión Navarra, por eso de ir entrando en materia: "perdone, pero si te estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista: con Bildu no vamos a pactar, con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar".

Va cobrando fuerza la proclama Otegi, lehendakari. El PNV es experto en traiciones, ya lo sabemos, que se lo digan a Rajoy, la pregunta es, ¿Urkullu y Ortuzar se fían de Pedro Sánchez?

Lo que vivimos con la Ley de Vivienda hace quince días con el batasuno Óscar Matute, como gran estrella, y el no del PNV, es muy significativo. El Parlamento vasco son 75 parlamentarios, la mayoría absoluta está en 38 diputados. Hoy, Bildu, PSE-PSOE y Podemos suman 37 escaños. Ojo, ojo,que las encuestas dicen que Bildu sube y que el PSOE o se mantiene o sube un pelín allí.

Como de la suma, ¿te imaginas a Otegi, lehendakari? Las elecciones vascas tocan poquito después de las generales. Atenta la compañía que no sería de extrañar que, como Batasuna Bildu sean fundamentales, vemos a este que se presenta a lehendakari y sale con los socialistas. Atento a esa derivada que es muy interesante.