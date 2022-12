Expósito, a los padres del pequeño Daniel: "Me quiero poner en su piel, pero es imposible"

La clave de este miércoles 14 de diciembre de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE va dedicada a Daniel, el bebé de 22 meses, que desaparecía hace una semana con su abuelo y que después de unos días en coma moría ayer.

Cuando me enteré ayer al mediodía comiendo con mi amigo Roberto, me enteré y dije, jo...Ha muerto el chavalín de 22 meses, que desapareció junto a su abuelo en un camino de Manzanilla en Huelva. Esto está entre Huelva y Sevilla, muy cerquita de Bollullos, de La Palma del Condado. El abuelo no estaba bien, sufría depresiones, era conocido en el pueblo. Diabético, sufrió un desvanecimiento mientras conducía con el nieto. Se había escapado. Él estaba inconsciente cuando lo encontraron y murió en minutos.

El alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, nos contó en La Linterna que han decretado dos días de luto y que el pueblo está destrozado: "tengo que trasladar una situación convulsa generada por la muerte de nuestro paisano Daniel. A este pueblo de, a penas, 2.500 habitantes le va a costar trabajo sobrellevar esto".

La imagen del sanitario del helicóptero llevando el cuerpecito en brazos del pequeño Daniel, era brutal. Fue evacuado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, los médicos y los sanitarios han hecho lo imposible durante toda esta semana. Presentaba hipotérmia, deshidratación, esa misma noche le ingresaron en la UCI y ayer al mediodía finalmente fallecía el pequeño Daniel, 22 meses. Descanse en paz, y me quiero poner en la piel de esa madre, de ese padre, es imposible, Carlos.