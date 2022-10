Expósito: "¿Preguntamos en el Congreso cuántos diputados piensan que Ceuta y Melilla no son España?"

Ángel Expósito centra su clave del día en 'El paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE en lo dicho por la exministra María Antonia Trujillo sobre Ceuta y Melilla por lo que ha sido declarada persona non grata, precisamente, en las ciudades autónomas.

El pasado mes de septiembre, la exministra socialista de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero, ya dijo que Ceuta y Melilla son "vestigios del pasado" que obstaculizan y traban las relaciones entre Madrid y Rabat. Este fin de semana ha redundado en ese concepto en declaraciones al diario marroquí Rue20cuestionando la españolidad de ambas ciudades e insistiendo en que hay que devolverlas a Marruecos.

Afirma, en esas manifestaciones, que ha llegado el momento de dialogar sobre el futuro de estos dos enclaves españoles en el Norte de África que hacen frontera entre dos continentes y entre España y Marruecos. Y sabiendo que va a crear polémica, se defiende diciendo que “es difícil expresarse con libertad no cuando se trata de asuntos importantes que afectan a ambos países, como el caso del Sahara o de Ceuta y Melilla, sino cuando una persona –como ha sido mi caso- se aparta del pensamiento oficial”.

Para El Tron, la que también fuera consejera de Educación de la Embajada de España en Marruecos durante cuatro años, y "desde el respeto, la exministra Trujillo no es la Merkel, pero -más allá de lo que diga esta buena mujer-, nos atrevemos a preguntar en el Consejo de Ministros por la españolidad de Ceuta y Melilla. Sabemos lo que piensa Margarita Robles, ¿pero sabemos lo que piensan los demás y quito a los de Podemos y al ministro Luis Planas que fue embajador en Rabat? ¿Preguntamos en el Congreso de los Diputados? ¿Nos atrevemos a calcular un porcentaje de los que piensan que no? Me temo que iba a ser escandaloso. Cuidado con la corriente de fondo que es mucho mucho más preocupante. Ceuta y Melilla son España, pero no para todos".