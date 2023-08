Ángel Expósito: "Los jóvenes o quizá nosotros no somos como nuestros padres o abuelos para trabajar"

La clave del día de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de 'Herrera en COPE' es el empleo en España, o mejor dicho, el paro.

El director de 'La Linterna' apunta que "todo el mundo dice que sectores como hostelería, hotelería, el campo y el transporte no encuentran trabajadores. Pero, ¿cómo es posible si tenemos 3 millones de parados y miles de puestos sin cubrir?"

Las causas son muchas, y entre ellas, encontramos a José, propietario desde hace 40 años de un bar: "Llevo 40 años trabajando y no encuentro a nadie para contratar, este verano me han tenido que ayudar mis hijos", asegura. Por otro lado, Jesús Vega, experto en recursos humanos, confiesa que "lamentablemente en España tenemos un problema del modelo productivo, tenemos una dependencia muy importante del mundo del turismo, de la construcción y de la producción. No sabemos desarrollar otros modelos que generan puestos de trabajos y puestos bien pagados".

Expósito asegura que nos hemos cargado el modelo de la industria del futuro y también el del presente: el modelo de los servicios. "150.000 puestos no se han cubierto, oficialmente casi 3 millones. Por la paguita, por los subsidios, por la educación, por el mercado y la psicóloga social. Los jóvenes o quizá nosotros no somos como nuestros padres o abuelos para trabajar".

Algo positivo en la educación, apunta Sergio Barbosa, es la Formación Profesional, que arrima la educación a lo que necesita el mercado laboral.

Cuántas veces habremos escuchado "no he abierto la terraza, no puedo poner más mesas porque no puedo dar el servicio", comenta el director de 'La Linterna'.

Los datos del paro en este verano

Los meses de verano todavía se notan en los nuevos datos del paro del mes de julio. La temporada turística por excelencia, el verano, suele ser históricamente menos productivo que los anteriores en cuanto a contrataciones y reducción de la bolsa de parados se refiere; así se constata en la última revisión oficial del mercado laboral publicado por el Gobierno.

Este séptimo mes del año España ha sumado un total de 21.495 cotizantes a la Seguridad Social y el desempleo se ha reducido en 10.968 parados. El resultado ha situado el volumen de afiliados en los 20.891.885 y las listas del SEPE registraron a 2.677.874 parados. El balance del mes parece positivo, porque el número de desempleados es menor desde 2008 y el de cotizantes a la Seguridad Social marca récord al rozar los 21 millones de trabajadores de alta.

La hostelería y el comercio han sido los sectores con mayor tirada en empleo. Les siguen las actividades sanitarias y de servicios sociales. En el lado opuesto, se encuentra la educación, que el mes pasado fue el sector donde más afiliados se perdió. También, seguido por la agricultura y las empleadas de hogar. En cuanto al paro, la construcción ha sido el sector que más ha empeorado respecto a junio.