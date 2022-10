Ángel Expósito: "¿Cómo Errejón es capaz de decir que no estamos en guerra?"

"Ayer en el Congreso. No se puede ser más demagogo, más inepto, más ciego o más cínico. Y estoy siendo elegante", así comenzaba Ángel Expósito este jueves 'El paseíllo del Tron' en Herrera en COPE. "Este era el listo, el moderado. Las virguerías que hay que hacer en este país nuestro para no decir que ese es pro Putin", apunta para dar paso a las declaraciones de Íñigo Errejón.

"¿Creo que tienes sentido aumentar en un 26% el gasto militar en España? No porque no estamos en guerra. Lo lógico, lo mínimo, es que nos expliquen que hay que comprar para dónde y para qué amenazas. Como es información no la hemos recibido, yo solo puedo intuir que no hace falta", decía el líder de Más País.

Errejón, ha asegurado que el aumento del 26% del gasto militar no tiene sentido y que el Ejecutivo debe explicar con detalle a qué quiere destinar ese montante, aunque ha precisado que ante la tesitura de elegir la prioridad radica en poder "sacar adelante" unos "buenos" Presupuestos Generales en su conjunto.

Así lo ha indicado en los pasillos del Congreso en referencia a la polémica suscitada entre los socios de coalición, tras las críticas del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, al PSOE por la subida que se acomete en materia de Defensa.

Eso sí, ha precisado que las futuras cuentas públicas se negocian en su conjunto y lo fundamental, puestos en la "tesitura de elegir", es que se consigan los "mejores" presupuestos y que puedan salir adelante, donde lo esencial y necesario es un alto despliegue de gasto social para la ciudadanía. Y para ello, ha relatado Errejón, el Gobierno tiene que "sentarse", "escuchar", "negociar" y "sacar adelante" buenas ideas, apuntando que Más País tiene la predisposición a ello porque sus propuestas no son partidistas.

"No hace falta porque no estamos en guerra dice. Mira, al vago este yo le querría ver aquí. En Rusia como un ruso, en Venezuela como un venezolano, en Cuba como un cubano, en Irán como un iraní. Me muerdo la lengua porque no son horas", señala Expósito.

"La cuestión es, un tío que es capaz de decir que no estamos en guerra ¿Se puede ser más falso? ¿No se da cuenta Sánchez de quienes son sus socios de Gobierno? A lo mejor sí. A lo mejor se da cuenta, que eso es peor", declara el director de 'La Linterna' muy crítico. "Errejón dice no al presupuesto de Defensa porque no estamos en guerra. Entonces, no hace falta. Qué personajes... Me muerdo la lengua porque...", asegura el comunicador.