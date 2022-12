Expósito: "Tener que oír a un diputado de Bildu que se ha cometido el peor acto contra la democracia"

La clave de este viernes 16 de diciembre de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE se centra en lo dicho por un diputado de EHBildu en el pleno de ayer en el Congreso en el que se aprobó la reforma del Código Penal con la que se termina con delitos tan graves como el de sedición o malversación.

A ver si consigo moderarme, no venirme arriba porque cuando hablo de estos si me muerdo la lengua me enveneno. Fue el tal Jon Iñarritu, diputado de Bildu, cuando subió a la tribuna (recordamos que con esta chusma se pacta la Inspección de Trabajo, la Reforma Laboral, los Presupuestos...) en definitiva la cogobernanza de España.

Esto es lo que dice el tal Iñarritu: "hoy se ha producido el hecho más grave después del 23-F, el más grave, ha sido la asonada de las togas, la extrema derecha política, judicial y mediática puesta de común acuerdo para intentar bloquear a este Parlamento".

¿Qué me hablen de extrema derecha, los filoetarras? Aquí puedo decir los de filoetarras porque no me pueden echar. Me lo he currado, a partir del 23-F se produjeron 523 terribles actos contra la democracia, tantos como 523 asesinatos de ETA. Desde ese 23-F se produjeron los atentados de la Republica Dominicana, Hipercor, la Casa Cuartel de Zaragoza, Vic,los asesinatos del Teniente Coronel Blanco, el matrimonio Jiménez Becerril, Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, Pagazaurtundúa, el fical Portero, Ernest Lluch, Tomás y Valiente, infinidad de asesinatos de guardias civiles, policías, militares...

Qué este tío es haya olvidado de esos 523 asesinatos, de esos 523 actos contra la democracia confirma que no solo él sino quienes pactan con él son unos cobardes y vendidos; 523 asesinatos y aparece este tío, al que pagamos una pasta por decir estas cosas, a escupirnos en la cara lo que supusieron sus jefes. Nos estamos volviendo locos.