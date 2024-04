Expósito: "La polémica en torno a ETA no ha influido en el resultado de las vascas; eso es tremendo"

Ángel Expósito, director de 'La Linterna', centra su 'Paseíllo del Tron' en las elecciones vascas.

"Hoy empieza la campaña electoral de las catalanas y, en cuanto a las vascas, la vida sigue igual", reflexiona Expósito. Además, indica que deberíamos hacernos varias preguntas tras la cita a las urnas que vivimos este domingo.

Primer punto. "La polémica en torno a ETA no ha influido nada en el resultado y eso es tremendo. En ese sentido, muchísima gente del País Vasco o no sabe, o no quiere saber nada de ETA".