Expósito centra su clave de este martes en la difícil situación que se está viviendo en Cuba

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE, este 2 de mayo, es el colapso del régimen de Cuba visto desde la oposición de La Habana.

A vueltas con lo que está pasando en Cuba, el horror de una crisis que no se recuerda. Mira te voy a presentar a Rosa Rodríguez es del Movimiento Cristiano de Liberación, estuve en su casa hace relativamente poco con el coche de la Secreta vigilándonos desde la acera y por supuesto vigilándole a ella y al marido, el hijo está en la cárcel.

En Cuba no hay nada, ni gasolina para el autobuses o taxis ni alimentos frescos, no hay energía -recordemos que la luz se genera con hidrocarburos-. Hace tres años pude estar en casa de Rosa, ya había problemas con el hielo, no había naranjas, con el café, incluso. La conocí en La Habana durante el viaje del Papa Francisco a Cuba hace algunos años. Las comunicaciones hoy con ella no son fáciles, te lo puedes imaginar, pero Rosa siempre encuentra a una forma de responder a nuestras llamadas, siempre siempre resuelve -como dicen por allá-. Dice que los cubanos no aguantan más, que la situación es tremendamente complicada, escucha: "necesidades económicas, de comida, de todo, lo que ellos cobran, no... Imagínense usted una caja de pollo que la gente por la izquierda la venden, ya está 12.000 pesos. ¿Qué cubano gana eso, si el sueldo de un cubano al mes nada más que son 2.000 pesos? ¿De dónde? Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar todo", relata en La Linterna.

Al margen de la subida de precios, que es infinita; al margen de los cortes de luz y de energía, falta de todo. Para Rosa, este cóctel solo tiene un final posible: un estallido social, que en su opinión, van a protagonizar las madres, las mujeres cubanas.

"El estallido va a ser por las madres, porque las mujeres están desesperadas, desesperadas, no saben que van a poner a sus hijos, y sus hijos van para la escuela sin una merienda porque el Gobierno no te garantiza nada, en la escuela, tampoco. Tú tienes que dejarte de comer el pan de hoy para el otro día, para recalentarlo, tostarlo y ponerle algo para que el niño vaya".

No hay vendas en los hospitales, no hay jeringuillas, las medicinas y en el mercado negro se están convirtiendo en un artículo de lujo. Esto solo puede estallar y en una dictadura ya te puedes imaginar cuál es el final en Cuba, en nuestra Cuba. Sin duda, Carlos, y tú lo sabes mejor que yo, el país de América que más se parece a España.