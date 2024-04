Ángel Expósito, tras la visita de Sánchez a Sevilla: "El que propone su agenda es un crack"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, reflexiona en su 'Paseíllo del Tron' sobre la agenda de Pedro Sánchez. Expósito dice que "ayer Pedro estuvo cerca de Dos Hermanas y en Sevilla para inaugurar unas viviendas y una línea de metro. Hay que reconocer que, con la que está cayendo, el que propone la agenda de su 'sanchidad' es un crack".

Expósito recuerda que, la semana pasada, se plantó en el Valle de los Caídos. "Leo en Voz Pópuli y me parece muy interesante. 'Sánchez no despacha con el Rey desde 2022. Quince ministros nunca le han visitado'. Y anda que no hay temas. Ucrania, amnistía..... no han ido a despachar 15 ministros. Pero es que no ha despachado ni con Albares o con Bolaños".