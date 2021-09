El Papa, en COPE: "Me encantaría andar por la calle pero me privo porque no podría caminar diez metros"

La situación de la Iglesia en el mundo, la crisis de refugiados que está viviendo Afganistán, Cataluña o su histórico viaje por Irak, son algunos de los temas tratados por el Papa Francisco en la de la histórica conversación con Carlos Herrera desde la pequeña biblioteca de Santa Marta, la residencia del Santo Padre en Roma.

Una entrevista, la primera que concede tras su intervención el pasado mes de julio, de una hora y media de duración, en la que Francisco no ha esquivado ninguna respuesta, tampoco sobre su vida más personal.

Son las tres únicas casas a las que fui de escondido, y después se supo

"Francisco, ¿ha realizado alguna escapada que hasta ahora no haya sabido nadie?, le preguntaba Carlos Herrera haciendo referencia a una vieja leyenda que asegura que algún Papa se ha 'escapado' del Vaticano. "No, el que se escapaba a esquiar era San Juan Pablo II. A una hora y pico había una pista de esquí, y él lo tenía en el alma. Y hacía bien en escaparse, iba cubierto. Pero un día mientras él estaba en la cola para subir y un chico le dijo: “¡El Papa!”. No sé cómo lo descubrió. Y se volvió enseguida, y procuró tomar más precauciones", ha relatado.

En su caso recuerda tres casas de familias a las que acudió "escondido", aunque después se "supo". "Un medio convento de las teresianas donde quise visitar a la profesora Mara, de 90 años, una gran mujer que enseñó en la Universidad de la Sapienza y después en el Agustinianum, y quise ir a celebrarle misa. Después, a dar las condolencias probablemente a mi mejor amigo, un periodista italiano. Y la tercera casa que visité fue la de Edith Bruck, de 90 años que estuvo en el campo de concentración, húngara ella, judía".

Me encantaría andar por la calle pero me tengo que privar porque no podría caminar diez metros

¿Qué echa de menos el Papa?

El Santo Padre ha reconocido que le "encantaría" andar por la calle pero "me tengo que privar, porque no podría caminar diez metros".

Además ha negado la cuestión planteada por Herrera sobre si ha tenido alguna vez la tentación de vestirse de civil. "No, para nada, no, no". "¿Con un gorro y unas gafas?, ha insistido el comunicador de la Cadena COPE. "No, no, para nada", ha vuelto a negar con una sonrisa.

¿Cómo combate la nostalgia el Francisco?

"La nostalgia mía trato que no sea de tipo melancólico, otoñal, aunque una cosa linda del otoño argentino, de Buenos Aires, eran los días nublados, de mucha niebla, donde no se veía a diez metros desde la ventana, y yo escuchando a Piazzola. Eso sí un poco lo extraño, pero Roma tiene sus días de niebla también. Nostalgia, no. Ganas de ir de una parroquia a otra caminando, sí; pero nostalgia, no", ha dejado claro el Pontífice.

Carlos Herrera ha arrancado la temporada este miércoles, 1 de septiembre, con una entrevista exclusiva al Papa Francisco desde Roma.

