El sentido homenaje del profesor Fernando Vilches a Paloma Tortajada

Esta semana el profesor Fernando Vilches ha querido consolar al equipo de 'Herrera en COPE' tras la muerte de Paloma Tortajada con una frase de San Agustín de Hipona, de su 'Cuarta carta', dirigida a su hermano Sapidas a quien, a pesar de haber muerto, lo siente muy cerca.”La muerte no es nada, solo he pasado a la habitación de al lado, lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo, dadme el nombre que siempre me habéis dado, hablad de mí como siempre lo habéis hecho, no uséis un tono diferente, no toméis un aire solemne y triste, seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos, rezad, sonreíd, pensad en mí, que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra, la vida es lo que siempre ha sido, el hilo no se ha cortado, ¿simplemente porque estoy fuera de vuestra vista? os espero; no estoy lejos, solo al otro lado del camino. ¿Veis? todo está bien". Paloma Tortajada, in memoriam.

