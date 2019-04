'Peñafiel' vuelve a atacar a Letizia en boca de Grupo Risa: "No es reina, es consorte, pero roja igual sí"

Como cada viernes, el Grupo Risa ha visitado el estudio de Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' y repasar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado el espacio dedicándoselo a Paloma Tortajada, la periodista de Cope que este jueves alzó el vuelo.

Con la incertidumbre que generan las elecciones del domingo, el Grupo Risa ha intentado dilucidar el paquete de voto más oculto que indeciso. Para ello ha contado con el testimonio de un oyente: “Voy a votar a Vox y se acabó. Y cuando entre Vox y tenga dos o tres diputados no lo ayudo ni al PP ni a Cs porque tienen muy poca vergüenza. Yo me he cambiado a Vox. 'Asín' de claro lo digo, que soy muy antiguo”, ha aclarado el oyente.

La audiencia también ha agradecido el esfuerzo ímprobo que hizo Herrera en Semana Santa cubriendo las procesiones y sin apenas dormir para que el programa viera la luz.

El gran 'Jaime Peñafiel' no podía faltar a esta cita sin igual. Este viernes tampoco ha perdido ocasión para criticar a la Reina Letizia. Un 'fósforo' decía en antena que no había podido con el libro 'La Reina Roja', de Juan Gómez-Jurado, y el periodista le ha contestado: “¡Normal que no pueda! Pero no es ella. No es ella. El título es 'Reina roja' y ella no es reina, es consorte. Lo otro igual sí”.

“¿Qué ha dicho usted esta mañana sobre Letizia?”, le ha espetado a Herrera a propósito de la historia del día. Lo cierto es que una señora le dijo a su majestad que parecía más mayor de lo que realmente es. “Esa señora era yo”, ha confesado el periodista.

'Peñafiel' ha dicho que él y Luis del Olmo conocieron al mismísimo Cervantes ahora que se ha premiado a la poeta uruguaya Ida Vitale con el máximo galardón que conceden las Letras españolas.

Precisamente, el 'hit' musical de esta semana ha venido de la mano de 'Luis del Olmo' y “Sancho, Quijote”. “Soy el único que a don Miguel entrevistó. Fue doña Rogelia la que me lo presentó y vino a radio de 'Protagonistas' en el 1602”, ha cantado el locutor homenajeando al botillo y a Bembibre, la tierra berciana a la que Enrique Gil y Carrasco se rindió en su más laureada novela.

El gran 'Jesús Luis' tampoco se podía perder la cita de este viernes. Según ha dicho, ahora que acabamos la Semana Santa queda menos tiempo para los villancicos de Navidad. Algo que hay que promocionar por petición de la propiedad.

Pero el párroco donde ha puesto el foco ha sido en el “Expediente 'Warra'”que quiere inaugurar Herrera en antena a propósito del fallecimiento de Lorraine Warren, la parapsicóloga que inspiró la saga 'Expendiente Warren'.

En esta ocasión, 'Jesús Luis' ha sorprendido con otro de sus “sacri-chistes”.

-“¿Es usted el responsable de la piscina?”

– “Pues cloro”, ha bromeado el sacristán.

'Diego' y su crónica de sucesos han vuelto al candelero. Este viernes ha ahondado en la historia de José Vicente, el vouyer invidente. Lo cierto es que iba a los descampados junto con su perro lazarillo. Estaba adiestrado para llevarlo a los coches que estaban aparcados en los descampados donde había parejas disfrutando de su intimidad. Y cuando el perro notaba actividad, ladraba, llevaba a José Vicente, quien a bastonazos atacaba a las víctimas. Ese era su disfrute.

'José María García' también ha acudido al estudio para reprender a Herrera. “Ni sabe, ni entiende, ni puede, ni quiere”, le ha espetado al comunicador, que esta semana se liaba con la hora en directo. 'El comunicador líder y no sabe ni la hora que es”, le ha regañado.

“¿Te han jodido?”, le ha preguntado con sorna 'García' a Herrera, que este domingo tendrá que aparcar su tarde de asueto para presentar el especial de Cope sobre las elecciones generales.

'Roberto' también ha comparecido para desvelar las andanzas que llenan las páginas de su diario. Ha dicho que Barriocanal, máxima autoridad de la Cope, y él estuvieron haciendo el Ironman en el madrileño parque de El Retiro. “Él siempre hace uno antes de entrar a trabajar, y lo hace bien, metódico, como en todo lo que hace, no como yo”, ha apuntado sin atisbo de peloteo.

Además, ha dicho que el libro que se le atragantó fue el 'Diario de Ana Rosa' y 'Cinco horas con Mario', la obra de Delibes que solo cuenta con el testimonio de Carmen Sotillo, pero que a él lo lio “con tanto personaje”.

Hasta aquí las peripecias del Grupo Risa de este viernes. Pero la semana que viene volverán con más. Hasta entonces, ¡que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaaaaaa!