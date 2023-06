El Grupo Risa saca a la luz el error que ha protagonizado Carlos Herrera en pleno directo: "Un genio"

María José Navarro ha repasado con el Grupo Risa algunos de los momentos más destacados del programa en la última semana. El trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco han recordado así, en 'El Espejito', estos gazapos tan divertidos que han sido parte de 'Herrera en COPE'.

No han desaprovechado la oportunidad para recordar los distintos pasos que ha tenido Carlos Herrera durante la semana, narrando su Camino de Santiago.

De hecho, han recordado un error que han tenido a la hora de meter el sonido del comunicador desde esta aventura. ¿Quieres descubrir lo que pasó exactamente? Lo tienes en el audio disponible a continuación.

Más momentos divertidos que ha recogido el Grupo Risa en 'El Espejito'

Nuestro Carlos Herrera particular ha indicado que "el calor que está cayendo nos está agotando aunque me encanta que se me eche tanto de menos". Con estas palabras, hemos recordado a Marc Vidal confundiendo a Barbosa con Herrera.

Los fallos no acababan ahí. "Acepto de buen grado la aportación de Nieves Herrero en torno a este asunto", decía. Y es que algo similar le sucedió a Nieves Herrero, que llamó Bego a María José Navarro. A los quince minutos, Navarro ha asegurado que Nieves Herrero le mandó un ramo de flores para tratar de solventar ese fallo.

Más asuntos. "Cuando entrevisté a Zapatero hace unos días, no me di cuenta que estaba entrevistando a un monstruo. María José, tú lo destacaste el martes en la ensalada divertida", decía nuestro Herrera suplente.

"Pedro Sánchez unos días se parece a Casado y otros a Rajoy. A Casado cuando se le ve que no llega. Se le nota. Y se parece a Rajoy cuando suelta esas frases que no entiende nadie", recoge el Grupo Risa en un particular corte de Zapatero.

Así ha hecho intervención nuestro expresidente del Gobierno, "mi cuñado Ramiro, señor Feijóo... hace fotocopias de folios en blanco para tener más. Llamé a mi cuñado para ver si me daba alguna solución y me dijo: ¿tú sabes inglés? que eso abre muchas puertas".

Por cierto, que ha dicho 'Zapatero' que a ver si le damos un poco de bola a "Sánchez que está saliendo en todos los sitios y vosotros pasáis de él. González Ferrari no habla nunca de él". Pura ironía. Ya que, han querido recuperar muchos trozos de su sección 'Mirando a dar' en la que habla constantemente del presidente del Gobierno.

Alberto Herrera tuvo un momento 'estrella' con un oyente. También María José Navarro. Y no podían faltar esos momentos para desatar las risas en el estudio. Tienes muchos más en el audio que tienes aquí disponible y con muchos más personajes de la mano de 'El Grupo Risa'. ¡No te lo pierdas!

