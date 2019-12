Como cada viernes, el Grupo Risa ha visitado el estudio de Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' a fin de repasar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por el comunicador a cuenta de su voz, un poco más grave que de costumbre debido a sus compromisos nocturnos.

Los cómicos también han tenido para Pilar García Muñiz, que en antena se ha trabado con la palabra "trastornado", parafraseando lo que Donald Trump dijo de los demócratas estadounidenses.

'Adolfo Arjona' también se ha pasado por el estudio. En vísperas del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el periodista ha dicho que a Herrera le tocó el Gordo cuando lo conoció a él.

El momento desagradable de la mañana ha venido de la mano de Emilio Butragueño, que según recoge 'Marca' dijo que "es desconcertante que, caray, el VAR no haya intervenido: son dos jugadas clarisísimas" en relación al partido del Real Madrid en el Camp Nou.

Los cómicos han tildado las palabras de "durísimas" debido a ese "caray" de Butragueño, que no ha dudado en intervenir en el espacio. Tras felicitar a Herrera por el programa, ha asegurado estar "arrepentido y abochornado por haber dicho eso" y se ha comprometido a sustituir el "caray" por otras palabras menos agresivas como "córcholis, jolines o jopetas".

Quien no podía faltar a esta cita sin igual es el periodista 'Jaime Peñafiel'. Según ha dicho, está preparando un artículo sobre la Reina Letizia y su importancia "para convertir la Monarquía" en una institución "del siglo XXI". Pero cuidado, porque se publicará el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Y es que, ni la llegada del año nuevo hará que 'Peñafiel' cambie su opinión sobre doña Letizia.

'Diegio González' también ha hecho aparición por el plató de Herrera en busca de algo de comida. El periodista ha pedido "perdón por haberse comido todos los animales del Belén". Según ha dicho, él no se toma las uvas de la suerte, sino que empieza el año con doce melones.

Este viernes la música ha corrido a cargo de Fernando Salaverri, que le ha puesto melodía a los crímenes de los que habla Diego González a partir de Lou Bega - Mambo No. 5 y su 'A Little Bit of...'

Quien no podía faltar a esta cita es 'Jesús Luis', el párroco de COPE. En esta ocasión, ha hablado del partido de fúlbol que narró Paco González en 'Tiempo de Juego' y que tuvo como protagonistas al Club Deportivo La Virgen y a Cristo Atlético de Palencia, cubierto por la COPE y jugado en el campo de los dominicos. "Yo era el árbitro", ha bromeado el párroco.

El villancico de Letizia Sabater ‘Trínchame el Pavo’ tampoco ha pasado desapercibido. "Todo clase", ha dicho María José Navarro, aunque no ha parecido del gusto de 'Jesús Luis'.

'José María' también ha visitado el estudio de Herrera, aunque puede que por última vez porque, según ha dicho, una vez que Herrera compruebe que puede hacer el programa mediante un dispositivo que se conecta al 4-G, no se pasará por la radio.

Después de muchas semanas sin hacerlo, por fin 'Bobby' ha leído su diario. En esta ocasión, ha hablado de la acumulación de gases que hay en ciertos estudios de radio, a veces, incluso, se cuelan "más de uno". Y es que, según ha dicho, ha sido él el encargado de leer las conclusiones de la Cumbre del Clima.

Hasta aquí el Grupo Risa de este viernes. La semana que viene volverá con más. Hasta entonces, ¡que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaaaaaaaa!