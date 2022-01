Grupo Risa desvela la razón por la que Echenique rechaza las entrevistas de COPE

Es jueves y toca hacer resumen del programa de ‘Herrera en COPE’ por el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco, ‘El Grupo Risa’.

Una semana en la que el estado de salud del equipo se ha visto mermado por diversas circunstancias. Una vez que el líder, Carlos Herrera, ya está recuperado del covid hay otros compañeros que se recuperan de algunos percances que han sufrido como recuerda Carlos Pumares a José Antonio Naranjo y su dedo roto.

Algo que tampoco le pasa desapercibido a Jaime Peñafiel, que esta semana se centra en el estado de salud del equipo de ‘Herrera en COPE’ más que en la Familia Real y eso tras conocerse la noticia de la separación de Cristina y Urdangarin.

Pero sin duda, lo que más sorprende esta semana, es la confesión de Pablo Echenique por la que rechaza las entrevistas de COPE. Para eso hay que recordar algunos pasajes de algunos de los locutores de COPE para conocer las instalaciones de la emisora, tanto en Madrid como en Sevilla. Así, esta temporada, COPE estrenaba un elegante e innovador estudio en Madrid al que Juanma Castaño definía como “el mejor estudio de la radio en España: impresionante”. Pero, por el contrario, esta situación no es la que se vive en la emisora de Sevilla, una emisora que “tiene una escaleras de entrada para subir a la primera planta, y otro tramo con escalones más grandes para llegar a la segunda”, como describe Herrera quien además recordaba que la emisora “no tiene ascensor, está roto desde quién sabe y todavía no lo han reparado”. Por esa razón, dice Echenique que no concede entrevistas a COPE, porque no puede acceder a los estudios, señalando que “en Sevilla hay que subir escaleras y en Madrid, bajarlas”.

No pasa desapercibido para José María García el viaje de Ángel Expósito a Kiev, capital de Ucrania en pleno conflicto. Y, tampoco escapa al rapapolvo de García, Alberto Herrera, que prefiere hacer radio desde casa que en la emisora.

Con Luis del Olmo llega el momento de conocer a los mejores y originales anunciantes, la mejor publicidad que se escucha en la radio, de la mano del maestro.

Fernando Salaberri y su canción dedicada al conflicto Rusia – Ucrania, de su particular versión de ‘Te quiero mucho'.

EL GRUPO RISA

El 'Grupo Risa' pone la banda sonora y el humor a los programas más escuchados de la antena. Los jueves, a partir de las 11:30 de la mañana, sitúan a Carlos Herrera frente a ‘El Espejito’ en el repaso semanal a su programa. Una sección con bromas, montajes, canciones y las imitaciones más desternillantes.

En los programas deportivos, también deja su huella. Cada miércoles por la noche, a partir de la 01:00h se citan en "El Partidazo" con Juanma Castaño, para divertir a la audiencia con el ‘Vaya Fiesta’, incluyendo sus montajes, sus canciones, las llamadas más inesperadas y los gazapos más sorprendentes del mundo deportivo.

Cada madrugada de martes están en ‘La Noche con Beatriz Pérez Otín’ recordando sus mejores piezas radiofónicas, los jueves aparecen con El Pulpo en ‘Poniendo las calles’, y cuando no hay Liga aparecen con su ‘Golpe de Gracia’ en esas tardes de fin de semana.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además Miner y Fernando ponen su acento propio a las retransmisiones de los partidos en ‘Tiempo de Juego’ y ya forman parte de la mítica 'Primera Hora' del programa conducido por Paco González y Pepe Domingo Castaño. "ya ha llegado el libro acarniceria garzón,

Según el último EGM, ‘La Noche con El Grupo Risa’ es el programa líder de las madrugadas del fin de semana en España.