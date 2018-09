La desternillante canción del lazo amarillo del 'Grupo Risa'

Tiempo de lectura: 1



Han recordado la entrevista al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y la polémica por los lazos amarillos. Para el dirigente independentista, no tenía la misma carga simbólica ponerlos que quitarlos. Y, con esta percha, Grupo Risa ha modificado la letra de la mítica canción del tractor amarillo. "Yo tengo un lazo amarillo, que es lo que se lleva ahora. Yo tengo un lazo amarillo, porque en España nos roban. No lo retiren señor, porque será muy probable que le dejemos el coche como un descapotable / Si llevo el lazo amarillo, se me pone alegre el Rac1. Póngase el lazo señor, al bajar por Canaletas. Pongáselo señorita por ejemplo entre las TV3 / Mira que sois estresantes con este rollo del lazo, pues resulta muy cargante. Y además, es un latazo".