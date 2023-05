Marijose comparte el audio de un taxista colombiano para Carlos Herrera: "Lo tenía castigado"

Maria José Navarro ha dedicado el diario de este jueves a los taxistas. Y lo ha hecho por una experiencia que ha vivido con uno de ellos en pleno trayecto. Llegaron a hablar sobre Carlos Herrera. ¿Quieres saber qué le pasó? ¿y qué le dijo? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

"Ya solo con el acento te dan ganas de quedarte en el coche todo el día", reflexionaba Navarro. Ambos hablaron sobre muchos temas. Entre ellos, de la edad de Carlos Herrera y de política. Ella decía que "no tenía que contarle nada porque ya conoce al personaje". Un rato ameno en el que hablaron del comunicador. No se dejaron absolutamente nada en el tintero.

Más asuntos que trató María José Navarro con el taxista

La colaboradora de 'Herrera en COPE' también indicó que el taxista le comentó que había formado parte de una guerrilla urbana "sin tocar pistola, eso sí". A continuación puedes escuchar el fragmento completo en el que habla con él. ¡No te lo pierdas!





"Qué pequeño es el mundo", le decía María José Navarro al conductor. Inmediatamente después, respondía el taxista: "le queda todavía". Una anécdota que ha desatado las risas de todos los presentes en el estudio. Muchas confidencias y reflexiones que dan cuenta de la fidelidad de los oyentes de 'Herrera en COPE'.

Otra periodista ha contado otra experiencia que vivió con un taxista. En este caso, se trata de Sonia Illán que contó su experiencia en Twitter. Lo primero que hizo es agradecer a la taxista por cómo actuó a la hora de asegurarse de que su hija no sufriera daños.

La historia es la siguiente: cuando su hija se disponía a subir a su taxi, una pareja intentó colarse y subirse al vehículo. Según explica la propia Sonia: "Llega el taxi y cuando se acerca para comprobar que es el suyo cuando se abalanza sobre el vehículo un matrimonio de unos 60 años muy elegantes que salían de una boda en el hotel".

Por este motivo, su hija se vio obligada a explicar con toda la educación al matrimonio que ese taxi es el suyo y, mientras lo comprobaban, la taxista procedió a cerrar las puertas del vehículo. Puedes leer la historia completa aquí.

