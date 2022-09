Mari Jose desvela la reacción de Carlos Herrera por el fin del amor entre "la sueca" y Alberto Herrera

Leonardo DiCaprio vuelve a ser noticia y es que, como ha contado Alberto Herrera este viernes, el actor "está de nuevo soltero, tras separarse de su última novia de 25 años". Mucho ha dado de qué hablar el apartado sentimental del actor, aunque en 'Herrera en COPE' sea "ella", a saber, María José Navarro, "quiere hablar de relaciones, de las mías, concretamente", ha explicado un Alberto Herrera que daba paso a Mari Jose para escuchar su diario.

La sueca que enamoró a Alberto Herrera

"No ha ido bien el verano", ha empezado escribiendo Mari Jose en las páginas de su diario radiofónico. "Se me puso la vena como una bajante", ha confesado la de Albacete. Y es que entre ella y el eterno ex Alberto, se interpuso nada más y nada menos que "una sueca. Voy a ponerme un poco de cianuro en un vaso", es lo único que ha conseguido exclamar Navarro.

La sueca en cuestión, ¿cómo era? Pues "como todas las suecas", se entiende. La joven nórdica tuvo que verse sometida a un "seguimiento" en redes sociales y todo para que María José Navarro sacase una trágica conclusión: "Es monísima". Eso sí, "ya hubiera querido verla en Albacete y siendo yo", se ha consolado Mari Jose en su diario, donde nada podía hacer contra quien a todas luces era "rubia, delgada, de piernas eternas".

Pero no todo podía ser perfecto en esta relación de verano. "Es vegana". Aun así, quien más interés tenía en conocer a la joven era Carlos Herrera, "su padre, como es, encantado. Una sueca en mi casa, en plan Alfredo Landa", se planteaba en su momento el padre de la criatura. En cambio, la madree de Alberto, "echando espuma por la boca", porque, como María José ha explicado, para Mariló es evidente "quién me gusta", para su hijo: "Yo", es decir, Mari Jose misma.

El viaje a Ibiza que mató el amor

"Ibiza", ahí fue el principio del fin. En la isla de las Baleares terminó todo, y Mari Jose de celebración entre los renglones del diario. El caso es que de una escapada de fin de semana "el sábado por la mañana", ya no había marcha atrás. ¿La reacción de Carlos Herrera? Navarro nos la cuenta: "Kim Jong-un se partía la caja", y es que el padre debió comentar: "Este tiene un ojo".

Ahora ya la joven de Suecia tiene "un novio alemán", lo que ha provocado un alivio profundo en Mari Jose: "Me quedé tranquila", ha confirmado. Y es que la pretendienta a dueña del piso de Tomares no ha podido evitar hacer una reflexión sobre la llama que pueda quedar entre ella y Alberto Herrera: "Le he dejado una huella indeleble. No levanta cabeza. No me olvida", para, cómo no, terminar su nueva página: "Qué asco".