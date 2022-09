Mari Jose confiesa a su diario qué piensa del último viaje de Carlos Herrera: "A este país"

"Querido diario", así es como ha comenzado una temporada más, una página más del diario más famoso de la radio. El diario de mi Mari Jose, donde María José Navarro confiesa algunos de sus pensamientos más profundos sobre sus compañeros de programa y, en especial, del líder norcoreano Kim Jong-un, en su versión almeriense.

"Viva Polonia"

Vítores y hurras se han podido escuchar al país del norte de Europa. Así, con un "viva Polonia", María José Navarro ha comenzado a recitar fragmentos del que ha considerado como un "realmente hermoso" himno nacional de Polonia. Y es que Carlos Herrera fue invitado por un empresario polaco a pasar unos días por las playas del país. Invitación que fue aceptada y gracias a la cual hemos podido ver algunas imágenes de Herrera tomando el sol del norte.





"Las ganas que tenía el Herrera de pasar un verano en Polonia", ha desvelado Mari Jose en las páginas de su diario. El país tiene una gran cantidad de encantos, algo de lo que Mari Jose está al tanto, destacando "la fabulosa Cracovia". Aun así, Herrera ha estado en una parte de Polonia "con mucho aire a Punta Umbría", según la misma Navarro, tal como atestiguan algunas de las imágenes de Instagram.

El 'pescaíto' frito de Pomerania

El viaje por Polonia se ha podido seguir en las redes sociales del mismo Herrera y en "varios medios digitales que han seguido con entusiasmo el periplo polaco de Kim Jong-un", al que Mari Jose ha querido rebautizar tras su viaje polaco como "Darek".

Algo que no se ha podido ver en las redes sociales es cómo Herrera ha vuelto a la redacción de COPE y lo que ha narrado sobre el mismo a los compañeros del programa. No preocuparse, María José Navarro ha querido compartir parte de este interesantísimo relato sobre la "hermosa Polonia", que ha hecho Carlos Herrera.

"Ha vuelto Darek que está pegando un coñazo con Polonia", ha apuntado Navarro."En la redacción", se ha podido escuchar cómo Herrera explicaba que, precisamente, "en Pomerania, por su tradición germánica, fríen el pescado que es una locura". Tanto debía de ser así, que el empresario que invitó a Carlos le "llevó a un sitio... unas gambas blancas, unas coquinas polacas". Navarro le ha explicado a su querido diario que el líder "ha vuelto con Polonia que es que está que no orina".

Para terminar, Mari Jose ha destacado entre las páginas del diario un par de proverbios polacos: "Ámate a ti mismo y deja que la gente te odie", además del que sigue: "La mujer es como una hoja de menta, cuanto más se la frota, más olor proporciona". No podía terminar Navarro sin hacerle una petición al país que acogió en sus playas a Carlos Herrera: "Polonia, haberte quedado con este fardo. Ya más cosas malas no le pueden pasar a este país. Qué largo se me está haciendo el uno de septiembre".