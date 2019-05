Miquel Iceta en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Despedimos la semana con unas píldoras de los pacientes de la sala de espera del ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González en ‘Herrera en COPE’.

- Miquel Iceta: "Sería un error que el Parlament dejara pasar la oportunidad de tener un presidente catalán en el Senado". Aquí se ve que tiene una visión nacionalista de lo catalán. Imaginen a un separatista diciendo: “Sería un error que el Parlament dejara pasar la oportunidad de tener una presidenta de la Generalidad, después de las autonómicas que ganó Inés Arrimadas.

- Carmen Calvo: Hay que acabar con el estereotipo del amor romántico

- El Capitán: -¿Cómo se dice piscina en inglés?

-Swimming pool

-¿Y baño en catalán?

-Liverpool

- Vicente Fernández, cantante de rancheras fue diagnosticado de cáncer y se negó a un trasplante: “Me querían poner el hígado de otro cabrón y les dije, ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto“.