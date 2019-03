Las “cavernas” de Sánchez en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Muchos temas son los que debaten los pacientes en la sala de espera del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE'.

- Hoy el primer chute es para el doctor Sánchez. Ayer visitó las Cuevas de Altamira y aprovechó la circunstancia para decir: “El mundo ha cambiado radicalmente, aunque aún sigue habiendo personas que echan de menos las cavernas”. Rosa Díez le aplicó una dosis de espabilina en Twitter: “No se puede ser más simple. Señor, qué lástima de hombre y qué vergüenza de presidente.

- Según cuenta el 20 minutos, Ada Colau dice que sufrió acoso sexual siendo alcaldesa: “Me dijeron que estaba muy buena”.

- Dice Fernández Vara que va a formar a profesores en la verdad del franquismo para romper el pacto de silencio del 78. A ver, este hombre necesita una dosis de espabilina King size. Juan Pablo Fusi escribió sobre el tema: En 1995 se habían publicado 16.000 libros sobre el franquismo y la guerra civil. En el cincuentenario de la guerra, en 1986 se crearon editoriales específicas. Los periódicos editaban facsímiles de los que editaban en el 36. ABC son su edición nacional, editada en Sevilla y la republicxana en Madrid, Hubo incontables congresos sobre la República, la guerra civil y el franquismo. TVE produjo una serie coordinada por Tuñón de Lara, de 36 capítulos y compró una serie a la BBC.

- Ejemplo vivo del feminismo, Amparo Rubiales, arremetió en Twitter contra Inés Arrimadas. La dirigente de Ciudadanos había escrito un tuit tan razonable como: “No se puede criminalizar a las mujeres que no han hecho huelga y Amparo Rubiales, que es de la misma raza de brujas que Nuria de Gispert, respondió : Eres muy tonta; nadie ha criminalizado a nadie y menos a las mujeres so tonta. Todavía no sé para qué sirves.