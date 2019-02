Lambán y su definición de ‘critaura’ para niño o niña en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Este miércoles, los pacientes de la sala de espera del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE' comentan otros asuntos que, por la actualidad, no les prestamos la atención necesaria.

- Reyno Pirenaico: Verstrynge es un hacha haciendo predicciones. Decía en 2008: Venezuela es el país que mejor va a poder encajar la crisis.

- Disidentia anota en Twitter que según Carson, educadora en sexualidad, es imperativo que a los bebés se les pida permiso ante del cambio de 'pañales”. Se trata de una cruzada contra la autoridad de los padres, aunque vivimos en unos tiempos en los que las aperturas de los telediarios parecen fake news.

- Y sin embargo, ayer yo me hice eco de un fake de un viejo ídolo de la afición, Pablo Echenique, en el que calificaba a Maduro de demócrata. O sea, lo mismo que sostienen él y su cuadrilla habitualmente, pero eso no quita, mea culpa.

- El gran Lambán, presidente de la Comunidad de Aragón, aunque no sabemos por cuanto tiempo, COMO SI NO TUVIERA BASTANTE ON LOS SUYO. Es noticia porque va a obligar a los funcionarios aragoneses a decir ‘criatura’ en lugar de niño o niña.

- 20 Minutos cuenta una buena: Ojo al titular: Acusan a Mary Poppins de racismo por la escena de los deshollinadores.