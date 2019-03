Los fichajes taurinos en la política en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Tiempo de lectura: 1



La política, más bien las listas electorales, centran la atención de los pacientes en la sala de espera del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE.'

- Gorkatapines trajo ayer a mi blog una encuesta curiosa. Habría que espolvorear espabilina sobre la mayoría de los políticos vascos desde un avión, como el que sacaba Hitchcock en ‘Con la muerte en los talones’. Después de la estupidez el PNV, EH Bildu, Podemos y el PSE rechazando la visita a Getxo del portaaviones 'Juan Carlos I', el diario nacionalista Deia ha hecho una encuesta entre sus lectores: “¿Le parece bien la estancia en Getxo del portaaviones Juan Carlos I?. Hasta el momento han respondido 4617 personas. 87,61% que sí y subiendo; 8,27% que no y bajando. El 4,12% no sabe/ no contesta.

- Lucía Méndez salpimentaba en twitter el fichaje del torero Abellán por Pablo Casado: “El futuro hemiciclo podrá acoger duelos taurinos. Toreros del PP contra toreros de Vox. Donde esté la fiesta nacional que se quite la política. Carmelo Jordá aplica una inyección muy pertinente: “Es curioso que se vea tan mal que militares o toreros se lancen a la política y casi nadie haya dicho nunca nada del tráfico de jueces y fiscales entre los juzgados y los partidos, que eso sí que es bastante escandaloso.

- Pablo Iglesias, ese tipo que está en todas las posiciones al mismo tiempo: Parece que es noticia que un hombre esté tres meses cuidando de sus hijos; esto tiene que ser lo normal.

- Pablo Haro Urquízar le administró un chute en vena: Efectivamente, el que intenta que sea un notición eres tú.

- Luigi dijo:En la formación del Gobierno Frankenstein, Pablo Iglesias, hace de AIgor.

- Luigi dijo:Las Chicas de Podemos: Black Panther Panty