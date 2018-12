Santi González le recuerda a Pedro Sánchez para qué sirve la prisión permanente revisable

Analiza Santi González en ‘Herrera en COPE’ la actualidad del día. Ayer, en la sesión de control al Gobierno, el líder de la oposición, Pablo Casado, habló en el hemiciclo de la prisión permanente revisable. Actitudes como esta no gustan en general a nuestra clase política, que tiene su frase hecha para cada situación. Ante tragedias como el asesinato de Laura Luelmo, el mantra que llama al sosiego es “no hay que legislar en caliente”, sin que se conozca ninguna medida eficaz que se haya propuesto cuando se ha enfriado el cadáver.

Ayer, en el Congreso, el presidente Fraude hizo una exhibición de sus dotes para la hermenéutica acuñando una falacia que los tratados de lógica deberían recoger en el futuro como ‘falacia del doctor Calamidad’, que resumió así: “La pena de prisión permanente revisable estaba en vigor y eso no ha evitado el asesinato de Laura”. Esta lumbrera debería considerar que la pena citada no estaba en vigor para el asesino. El Código Penal no evita la comisión de delitos y el de Circulación no impide que un automovilista cualquiera se salte los semáforos. Hasta ahora, hay cinco penados a los que se ha impuesto la PPR: el primero, David Oubel, el asesino de la radial; el último, Patrick Nogueira, el asesino de sus tíos y sus primos en Pioz. La prisión permanente revisable garantiza muy razonablemente que estos psicópatas no volverán a asesinar. No es disuasorio, es coercitivo. Ese es el objetivo aunque las limitaciones de Sánchez no alcancen a concebir esa razón.

En su intervención de ayer, sin embargo, hizo un quiebro táctico al anunciar que esperará al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por ahí tuvo que haber empezado en marzo. Sánchez estuvo más o menos apoyado por los suyos, un suponer por Jone Belarra, portavoz sustituta de Podemos, que es como la titular, Irene Krupskaia, pero más corta y en versión navarra. Y dijo la podemita, junto al autodefinido como psicópata marxista, que apalearía a Mariló Montero hasta que sangrase, que ella lo que quiere son “políticas públicas antes de que nos maten”. ¿Y eso qué es lo que es? Más observatorios.