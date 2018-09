Santi González, a la ministra de Defensa: "¿Quién ha sacado qué cosas y de qué quicio?"

La ministra de Defensa se ha expresado en clave gubernamental. Para quitarse de encima una pregunta sobre la crisis comercial abierta por su torpeza con Arabia Saudí, ha anunciado que va a explicarlo en el Senado, pero ha descrito el desaguisado con una frase hecha que no describe nada: “Se han sacado las cosas de quicio”. Quién ha sacado, qué cosas y de qué quicio. ¿El quicio de la mancebía que servía de apoyo a Concha Piquer en ‘Ojos verdes’?

Pero de dónde los sacan, habría que preguntarse ante este disparate de Margarita, está linda la mar. ¿Dónde está el sentido de Estado de unos gobernantes que no se sienten obligados por contratos internacionales? No solo se había firmado la venta de 400 bombas españolas a Arabia Saudí; es que ya las habían pagado y no sé yo si van a estar interesados en seguir adelante con las cinco corbetas comprometidas. La ministra podría explicar en la cámara alta que las corbetas las van a emplear como pesqueros. Habrá que esperar a ver si esa metedura de pata tiene consecuencias…

La otra noticia está en la celebración de sus 100 días al frente del Gobierno por Pedro Sánchez. Fue en Oviedo y el presidente, a falta de hechos, anunció futuro y esperanza. Ya hay señales claras de desaceleración. Él auguró “un crecimiento robusto” y prometió gobernar hasta 2030, que es el plazo que necesita para abordar las grandes transformaciones que necesita España. El problema es si España sobrevivirá hasta 2020.

Y como no hay dos sin tres, la elecciones en Suecia han aupado hasta la segunda posición a la extrema derecha, a costa de los socialdemócratas que han obtenido el peor resultado de su historia. Algo está pasando en Europa que no se está interpretando adecuadamente.