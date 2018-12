González: “Nadie que yo conozca daba por seguro, hace unos meses, que el socialismo iba a caer en Andalucía"

El análisis de Santi González en 'Herrera en COPE'.

No hablaremos de las inocentadas, costumbre que va quedando en desuso, salvo quizá para Susana Díaz que debe de tener la impresión de que le han gastado una muy pesada. Nadie que yo conozca daba por seguro hace unos meses, ni siquiera por probable, que el socialismo iba a caer en Andalucía como han caído otros regímenes después de tres o cuatro décadas de mantenencia: los de Europa del este… o el mismo franquismo, por poner ejemplos más cercanos. Y está cayendo ante nuestros ojos como en los versos finales de T.S. Eliot en ‘Los hombres huecos’: “Así es como termina el mundo, así es como termina el mundo. No con una explosión, sino con un lamento”.

Igual es que se trata de estornudos, no te fíes. No sé qué dirá el doctor Sánchez en su autobombo de gestión, si todo lo suyo es secreto oficial, pero todo lo que confluye son elementos explicativos de la decadencia del socialismo en el momento presente. ¿Hablará Sánchez de la caída de Andalucía en manos de infieles? No es probable. También podría hablar de la carta que hace unos días le escribió José María Múgica, el hijo del ‘Poto’, cuyo asesinato presenció aquella mañana del 6 de febrero del 96. Pedro Sánchez no le respondió a la carta, pero el joven Múgica se dio por respondido al ver en la portada del Diario Vasco en Nochebuena la foto de la infamia: la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, cocinando con Arnaldo Otegi, Andoni Ortuzar y Lander Martínez

Y todo se hincha. José Mari Múgica escribió una carta al secretario de Organización, de laconismo ejemplar: “Estimado Mikel: A la vista de todos, la secretaria general del PSE cocinó con Arnaldo Otegi la cena de Nochebuena. No en mi nombre. Te ruego que tramites mi baja del PSOE”. No es una explosión, sino un lamento.