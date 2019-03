El comentario de Santi González del viernes 1 de marzo de 2019

Tiempo de lectura: 2



Nunca se había asomado ningún irector del CIS a las portadas de los diarios como José Félix Tezanos cada mes. Este hombre es un presunto malversador que en cada oleada del Centro varea millones de euros de dinero público para hacer propaganda de su mandante, Cara de Corindón Sánchez. El PSOE dobla en sus fantasías al PP y todos los demás bajan.

Las cuentas de Tezanos no dejan en buen lugar a los votantes socialistas. El 29,5% de los encuestados recuerda haber votado socialista en junio de 2016, pese a que el porcentaje de votantes del PSOE fue del 22,6%, sorprendente gap que el arúspice no se molesta en corregir. El CIS es un órgano de propaganda gubernamental condenado a fallar más que la legendaria escopeta de feria.

Ayer fue noticia la comparecencia de Urkullu en la testifical del Tribunal Supremo. Fue noticia y no beneficiosa para los propósitos de los procesados. Su testimonio concordó en lo esencial con lo declarado por el ex presidente del Gobierno. No fue un mediador entre Rajoy y Puigdemont. Como apuntaba el sabio de guardia de mi blog, el gran Belosticalle, el término correcto era ‘intercesor’, incorporando la única acepción del DRAE: “ Hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal”. Urkullu habló con Rajoy a petición de la Generalidad y no tuvo encargo alguno del Gobierno central. De sus conversaciones con Rajoy y Soraya supo que no se iba a negociar nada fuera de la Constitución. Él apostaba por la convocatoria de elecciones, pero Puchi se arrugó ante la presión de las Roviras, antes de que los dos se fueran a la fuga.

Y no hay dos sin tres, ayer murió Xabier Arzalluz, el hombre que más tiempo ha dirigido al PNV y no siempre para bien. Él era capaz de mantener una idea y su contraria. Como Sánchez, pero en más brillante.