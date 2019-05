El mensaje de Herrera a Sánchez por su dependencia “enfermiza” en los separatistas y Podemos

Carlos Herrera ha querido advertir de la dependencia que tiene Sánchez hacia el separatismo y hacia Pablo Iglesias. Lo ha hecho aprovechando el veto a Iceta por parte de los independentistas, que deja en una posición de verdadera fragilidad al líder socialista de cara a una futura investidura en la que necesita el beneplácito de separatistas y “podemitas”.

“Miren, el problema es que Sánchez necesita a Esquerra para la investidura. La necesita, aunque quiera pensar que no la necesita. Y también necesita a Iglesias. Imagino que no va a tener más remedio que tragar con todo. Yo me imagino que el PSOE, a estas alturas, no se sorprenderá, ¿no? No se sorprenderá que, incluso, estas relaciones a veces enfermizas con gente de Esquerra, con la que en el fondo aspiraba a formar un tripartito, y después con los tejemanejes de Iceta en Cataluña...”, ha dicho Herrera.

Luego ha querido proseguir con el “espectaculo” al que vamos a asistir en la mañana de este jueves. “Y esta mañana seguramente vamos a asistir a otro momento Pimpinela entre Pedro Sánchez y el separatismo. Sí. No. No. Sí. Ahora están diciendo que no, pero esto es muy largo y a lo mejor dentro de un día cambian de opinión”, ha terminado diciendo el comunicador.

LA DESIGNACIÓN DE ICETA

Tanto Esquerra, como el partido de Puigdemont y la CUP han anunciado su veto a la propuesta de designación del primer secretario del PSC como senador autonómico, paso previo para su eventual elección como presidente del Senado.

Sobre las 8:30 horas, se reunirá la Comisión del Estatuto de los Diputados para dictaminar que Iceta cumple las condiciones de elegibilidad que la ley establece para que el pleno lo pueda designar senador. Y el pleno dará comienzo a las 9:15 horas.