Juanma Castaño: "Scariolo es el gran artífice de que la Selección española de baloncesto esté en semis"

La Seleccion española de baloncesto está ya en semifinales del Mundial. Esto puede parecer que es una noticia a la que estamos acostumbrados en los últimos años, pero en realidad no se ha repetido tanto. Es la tercera vez que se llega hasta esta ronda y en esta competición. Y en esta ocasión tiene más mérito que nunca porque faltan jugadores muy importantes en la Selección de Scariolo: no está Mirotic, no está Ibaka, no está Sergio Rodríguez y no está un tal Pau Gasol del que no hace falta decir absolutamente nada más. Así que sensacional Scariolo, el gran artista de lo que está consiguiendo la Selección española que conocerá hoy su rival en semis. Jugara en Pekín contra el que gane hoy en el partido Australia-República Checa.