Juanma Castaño: "Robert Moreno acierta no dando su opinión sobre el 'procés' en el ámbito de la selección"

Y en medio de todo esto, que no es poco, hoy juega España. A las 20:45 horas en Estocolmo, contra Suecia. Con un punto, España en la Eurocopa de 2020. Ayer le preguntaron a Robert Moreno su opinión sobre la sentencia del 'procés', y lo que dijo Robert Moreno es que, él era el entrenador de España y que estaba allí para hablar de temas estrictamente deportivos. Robert Moreno es catalán. Es evidente que tiene una opinión sobre lo que ha ocurrido, pero consideró que lo más importante por el puesto que ocupa era hablar de lo deportivo y respetar sin duda el papel que tiene como seleccionador del equipo nacional. Así que, chapó por Robert Moreno por no elegir un ámbito como la selección española para dar su opinión sobre un tema que, seguro, no hubiera dejado contento alguna de las partes.